Fórmula 1 em 2021: onde assistir ao vivo a nova temporada

Depois de muita espera, a temporada 2021 na Fórmula 1 está prestes a começar. O primeiro torneio da competição, o Grand Prêmio Bahrein, acontece no próximo domingo (28) com os astros da modalidade em disputa. Este ano, tudo será diferente. A Globo, detentora dos direitos por anos, não transmitirá as corridas no Brasil. Agora, a Band está encarregada das transmissões de treinos, corridas e preparações. Então, saiba onde e como assistir.

Quem vai transmitir a Fórmula 1 em 2021?

Depois de muitas negociações, o canal Bandeirantes volta a transmitir a Fórmula 1 depois de 41 anos, sendo a última vez em 1980. O anúncio foi feito em 9 de fevereiro de 2021 por José Luiz Datena, Reginaldo Leme e a apresentadora Glenda Kozlowski, no programa “Brasil Urgente” ao vivo.

De acordo com o site oficial da emissora, o acordo remete a transmissão exclusiva do Campeonato Mundial de Fórmula 1 até o final de 2022, ou seja, duas temporadas, além da exclusividade das 23 provas. No elenco de profissionais, estão Sérgio Maurício, Felipe Giaffone, Reginaldo Leme, Mariana Becker e Max Wilson.

Então, você pode assistir aos treinos, a Fórmula 2 e 3 no canal Bandsports, na tv fechada, mas com sinal aberto para todas as operadas. Já as corridas serão transmitidas na Rede Bandeirantes, na tv aberta.

Band – SKY: 13, CLARO/NET: 22, VIVO: 226, OI: 7

Bandsports – SKY: 210, CLARO/NET:75, VIVO: 463, OI TV:168

Quem concorre na Fórmula 1 em 2021?

Entre os grandes nomes da Fórmula 1 desta temporada, estão Charles Leclerc, Lewis Hamilton, Daniel Ricciardo, Sebastian Vettel, Max Verstappen e Fernando Alonso. Entretanto, Lewin Hamilton, da Mercedes, chega como favorito na competição. A Red Bull também promete chegar bem na competição, assim como a Ferrari, que tenta recuperar o favoritismo.

