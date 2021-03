Onde assistir ao vivo a temporada 2021 da Fórmula 2

A nova temporada da Fórmula 2, conhecida por revelar grandes nomes da modalidade, tem início no próximo fim de semana com duas corridas oficiais em Bahrein. Então, com a novidade da transmissão oficial da Rede Bandeirantes, saiba onde assistir a temporada 2021 da Fórmula 2 ao vivo.

Onde assistir a Fórmula 2 em 2021?

Com a temporada 2021 começando, muitas coisas mudaram. A Rede Bandeirantes confirmou em 9 de fevereiro que obteve os direitos de duas temporadas, 2021 e 2022, tanto da Fórmula 1 quanto a 2. O anúncio foi feito em 9 de fevereiro de 2021 por José Luiz Datena, Reginaldo Leme e a apresentadora Glenda Kozlowski, no programa “Brasil Urgente” ao vivo.

Os treinos e corridas da Fórmula 2 possuem transmissão do canal Bandsports, na tv paga. Entretanto, durante os dias 26, 27 e 28 de março, o sinal para todas as operadoras está aberto.

Bandsports – SKY: 210, CLARO/NET:75, VIVO: 463, OI TV:168

Quais são os principais nomes da Fórmula 2?

Na Fórmula 2, três brasileiros aparecem na lista de competidores da divisão. São eles Felipe Drugovich, correndo pela UNI-Virtuosi Racing, Guilherme Samaia, responsável pela Charouz, e Gianluca Petecof, na Campos Racing.

Entretanto, a Fórmula 2 também traz nomes como Juri Vips, Guanyu Zhou, Jehan Daruvala, Lirim Zendeli, Christian Lundgaard, Matteo Nannini, Robert Shwartzman, Marino Sato e Marcus Armstrong correndo em busca do acesso na elite da competição.

Quando acontecem as corridas da Fórmula 2 em 2021?

A temporada 2021 tem início no próximo fim de semana, entre 27 e 28 de março, com três corridas. Depois do treino livre e a classificação, duas competições no modelo ‘sprint’ serão realizadas no sábado. Por fim, no domingo, a corrida principal às 07h40 (horário de Brasília). Confira então todos os dias e horários das corridas.

Sábado (27) – Primeira Corrida – 07h20 – Bandsports

Sábado (27) – Segunda Corrida – 13h30 – Band / Bandsports

Domingo (28) – Terceira Corrida – 07h40 – Bandsports

