Onde assistir o encerramento das Olimpíadas de Inverno hoje e horário

Os Jogos Olímpicos de Inverno em Pequim, na China terminam neste domingo, 20 de fevereiro, com a cerimônia de encerramento a partir das 9 horas da manhã (horário de Brasília), no Estádio Nacional de Pequim. O show promete mostrar mais da cultura chinesa. Confira o horário e onde assistir o encerramento das Olimpíadas de Inverno hoje.

Onde assistir o encerramento das Olimpíadas de Inverno 2022 hoje

A cerimônia de encerramento das Olimpíadas de Inverno vai passar no canal SporTV 2, disponível somente para quem possui operadoras por assinatura, além da retransmissão no portal GE (www.ge.globo.com) e pelo canal olímpico no Youtube de graça aos internautas a partir das 9 da manhã (horário de Brasília).

Natália Lara será a comandante da cerimônia na manhã deste domingo, junto aos comentaristas Rafael Romano e Marcus Vinicius Schmidt.

Horário: 09h (horário de Brasília)

TV: SporTV 2 e TV Globo (Reprise a noite)

LiveStream: Portal GE de graça (www.ge.globo.com)

Para quem não conseguir assistir ao vivo de manhã, a TV Globo vai reprisar a cerimônia de encerramento com o resumo dos melhores momentos na madrugada de domingo para segunda-feira, a partir das 01h (horário de Brasília), após o Domingo Maior para todo o Brasil com Everaldo Marques no comando.

Opção ao vivo no site oficial das Olimpíadas está disponível.

Como vai funcionar a abertura das Olimpíadas de Inverno 2022?

Assim como a abertura, a cerimônia de encerramento dos Jogos Olímpicos também vai ser realizado no Estádio Olímpico de Pequim, ou “Ninho do Pássaro” como é conhecido por torcedores e pela população chinesa.

A apresentação é muito importante pois serve para colocar o fim no evento olímpico e, principalmente, para passar a bandeira a próxima sede, neste caso para as cidades italianas de Milão e Cortina d’Ampezzo, dos Jogos Olímpicos de Inverno de 2026.

O diretor de cinema chinês Zhang Yimou também será o responsável por dirigir o encerramento, com muita música, danças, luzes e espetáculos pirotécnicos para mostrar a cultura chinesa ao público. Os três mil atletas estarão presentes nas arquibancadas para acompanhar de perto a festa e também o desfile de bandeiras. Devido ao Covid-19, turistas e visitantes não poderão comparecer ao estádio.

O evento também contará com o discurso do presidente do Comitê Olímpico Internacional, Thomas Bach, declarando o fim dos Jogos Olímpicos de Inverno, enquanto a chama olímpica será apagada.

