Onde assistir e horário do treino classificatório da Fórmula 1 hoje (06/11)

Neste sábado, 06/11, os pilotos da Fórmula 1 entram na pista do Autódromo Hermanos Rodríguez, na Cidade do México, para disputar o treino classificatório que definirá o grid de largada do Grande Prêmio do México na temporada 2021 a partir das 17h (horário de Brasília). Para não perder nenhum minuto de ação, confira onde assistir ao treino da Fórmula 1 ao vivo hoje.

Horário e onde assistir ao treino da Fórmula 1 hoje ao vivo?

O terceiro treino livre será realizado também neste sábado a partir das 14 horas e, mais tarde, o treino de classificação da Fórmula 1 às 17h vai definir as posições de cada piloto para o GP do México na F1. Dessa maneira, os treinos podem ser assistidos ao vivo em:

Band – SKY: 13, CLARO/NET: 22, VIVO: 226, OI: 7

SKY: 13, CLARO/NET: 22, VIVO: 226, OI: 7 Bandsports – SKY: 210, CLARO/NET: 75, VIVO: 463, OI TV:168

Outra opção é acompanhar através do aplicativo BandPlay ou no site oficial da Band (www.band.uol.com) com transmissão ao vivo e gratuita.

Programação do Grande Prêmio do México em 2021

Três treinos livres, um classificatório e a corrida do domingo no Autódromo Hermanos Rodríguez, na Cidade do México dão vida ao Grande Prêmio do México, a décima oitava etapa da temporada 2021 na Fórmula 1.

A disputa intensa pelo topo da classificação continua entre Max Verstappen e Lewis Hamilton. Faltando somente cinco corridas, contabilizando a do México, os pilotos pisam cada vez mais fundo no acelerador para buscar as posições mais altas no grid.

Confira a programação completa de datas e horários deste fim de semana.

Sábado (06/11)

Treino Livre 3 – 14h (BandSports)

Treino Classificatório – 17h (BAND, BandSports, Bandplay e site da Band)

Domingo (07/11)

Corrida do GP do México – 16h (BAND, BandNews FM, Bandplay e site da Band)

VT da Corrida – 21h (BandSports)

Conheça o Autódromo Hermanos Rodríguez

O Autódromo Hermanos Rodríguez, situado na Cidade do México, exigirá dos pilotos 71 voltas de 4.304 quilômetros. Construída em 1959, tem uma história muito peculiar depois que Adolfo Lopez Mateo, presidente na época, optou pela construção de um pequeno espaço ligado ao automobilismo para que o seu país ganhasse mais atenção do esporte. Porém, o primeiro Grand Prix aconteceu apenas em 1963, vencida por Jim Clark.

O Autódromo pede dos pilotos muita velocidade por ser uma prova rápida e principalmente por estar acima do nível do mar, tornando-se uma experiência de tirar o fôlego. Além disso, são 17 curvas, sendo a Peralta a principal. Mas o que realmente chama a atenção é o fato da pista ser dividida ao meio enquanto passa pelo meio das arquibancadas e do estádio de beisebol que tem logo ao lado do circuito.

Como foram os treinos livres na sexta-feira?

O primeiro treino livre teve dobradinha da Mercedes no pódio mais alto da competição. O finlandês Valtteri Bottas garantiu a primeira posição com o tempo de 1m18s341, deixando o colega Lewis Hamilton na segunda posição do treino. Já Verstappen, da Red Bull, ficou em terceiro e manteve viva a chama da rivalidade.

Foi então que, no segundo treino livre da sexta-feira, Verstappen entrou com todo o gás necessário para assumir a ponta e não somente marcar o tempo mais rápido como também quebrar recordes. Com 1m17s301, o holandês tem o novo tempo mais rápido na pista do México, colocando o seu nome na história do esporte cada vez mais.

Confira a seguir a classificação completa do segundo treino livre da F1 nesta sexta.