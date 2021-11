Onde assistir e horário do GP do México na Fórmula 1 hoje – 07/11

O Grande Prêmio do México acontece neste domingo, 07 de novembro, pela temporada 2021 na Fórmula 1. Valtteri Bottas, da Mercedes, fez a pole position e por isso vai largar em primeiro lugar no Autódromo Hermanos Rodríguez, na Cidade do México. O horário da corrida da Fórmula 1 e onde assistir hoje ao vivo você confere a seguir.

Horário da Fórmula 1 hoje ao vivo e onde vai passar?

Mais uma etapa da temporada será realizada neste domingo. Os pilotos pisam fundo no acelerador pelo GP do México a partir das 16 horas da tarde (horário de Brasília). A transmissão é exclusiva da Rede Bandeirantes, a BAND, na TV aberta.

Para acompanhar o reprise, basta sintonizar a BandSports a partir das 21h (Horário de Brasília). Também é possível acompanhar através do aplicativo BandPlay, BandNews FM e no site oficial da Band (band.uol.com.br).

Grid de largada no GP do México

Bottas, da Mercedes, conquistou a pole position e por isso vai largar em primeiro lugar no Grande Prêmio do México neste domingo, 07 de novembro de 2021. Lewis Hamilton garantiu a segunda posição e Verstappen aparece na segunda fila.

O treino de classificação começou atrasado depois que Lance Stroll teve um pequeno acidente ao bater na entrada do box logo nos minutos iniciais. Reiniciado, foi possível observar Bottas na frente e com o tempo mais rápido no Q1.

Depois, no Q2, Verstappen assumiu a ponta e foi extremamente bem até que a Mercedes veio com tudo e Hamilton assumiu a ponta ao fim do tempo.

Por fim, no Q3, a briga entre Red Bull e Mercedes se manteve mais viva do que nunca. O holandês não conseguiu o melhor tempo, assim como Hamilton, deixando para que o finlandês Bottas conquistasse a sua terceira pole no ano de 2021 sob o tempo de 1min15s875.

Confira o grid de largada completo a seguir.

