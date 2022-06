Onde assistir jogo do Nadal hoje em Wimbledon (30/06)

Campeão do Australian Open e Roland Garros na temporada, saiba onde assistir jogo do Nadal hoje! Na manhã desta quinta-feira, 30 de junho, Rafael Nadal vai enfrentar o lituano Ricardas Berankis pela segunda rodada do simples masculino em Wimbledon, a partir das 10h45 (horário de Brasília). Na quadra de grama, o confronto promete grandes emoções e muita rivalidade.

O torneio de Wimbledon é o terceiro Grand Slam na temporada.

+ Confira todas as informações sobre os tenistas brasileiros em Wimbledon 2022

Onde assistir jogo do Nadal hoje ao vivo?

O jogo do Rafael Nadal hoje vai passar na ESPN 2 e SporTV 3, a partir das 10h45 (Horário de Brasília).

Com exclusividade, os canais transmitem as emoções do jogo entre Nadal e Berankis nesta quinta-feira, para todos os estados do Brasil. Entretanto, as emissoras só estão disponíveis em operadoras de TV por assinatura.

Para aquele torcedor que não tem como assistir na TV, também são variadas as opções. O Globo Play e o Star +, serviços de streaming por assinatura, exibem o confronto de Wimbledon ao vivo entre as plataformas, disponíveis para celular, tablet e computador.

ESPN 2 = Sky: 597, 197 / Oi: 71, 161 / Claro: 71, 571 / Vivo: 571, 461, 871, 46 / Blu TV: 345

SPORTV 3 = Sky: 37, 437 / Oi: 37 / Claro: 37, 537 / Vivo: 37, 337, 817, 537

STAR + = www.starplus.com / Aplicativo para Android e iOS

Qual é a chave de Rafael Nadal em Wimbledon?

Campeão em dois Grand Slams na temporada, Rafa chega como o favorito em Wimbledon. Cabeça de chave no sorteio, o espanhol terá pela frente grandes rivais até a final, em busca de mais um título para a sua prateleira de troféus.

Na primeira rodada Nadal venceu o argentino Francisco Cerúndolo por 3 sets a 1, realizado na última terça. Agora, pela segunda rodada de acordo com o chaveamento, ele enfrenta o lituano Ricardas Berankis.

Se vencer o confronto, aí vai jogar a terceira fase contra o italiano Lorenzo Sonego ou o francês Hugo Gaston, já que esta é a chave do espanhol.

Então, se passar para as oitavas de final, Nadal poderá encontrar em seu caminho, dependendo de quem vencer, os tenistas Mackenzie McDonald, Richard Gasquet, Emil Ruusuvuori ou Botic van de Zandschulp. A partir das quartas, as chaves mudam.

Onde assistir Wimbledon 2022 e os tenistas brasileiros

Rafael Nadal na temporada 2022

O ano de 2022 tem sido incrível para Rafael Nadal até aqui, no mês de junho. No Australian Open, o espanhol venceu o russo número um do mundo Daniil Medvedev, por 3 sets a 2. O espanhol batalhou, mas conseguiu ultrapassar o tenista adversário para se tornar o maior vencedor de Grand Slam da história.

Depois, em Roland Garros, ele venceu Djokovic nas quartas de final para chegar até a semifinal, onde ganhou do alemão Alexander Zverev.

Na final, contra o jovem norueguês Casper Ruud, Nadal venceu por 3 sets a 0, facilmente, para conquistar o título do seu segundo Grand Slam na temporada.