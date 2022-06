Onde assistir Wimbledon 2022 e os tenistas brasileiros

Torneio começa na segunda-feira, 27 de junho, com a participação de Djokovic, Rafael Nadal, Carlos Alcaraz e brasileiros entre as chaves

O terceiro Grand Slam da temporada no tênis começa na segunda-feira, 27 de junho, mas onde assistir Wimbledon 2022? O tradicional torneio é realizado na Inglaterra e tem a participação de Novak Djokovic, Rafael Nadal, Carlos Alcaraz, Bia Haddad e outras estrelas do esporte. Entenda como funciona, onde assistir e fique por dentro do caminhos dos brasileiros para não perder nada.

O Wimbledon vai até 10 de julho, com a final entre o simples masculino, feminino, e as duplas. Este ano, tenistas russos e bielorrussos não podem participar por decisão da entidade após a invasão da Rússia na Ucrânia, em fevereiro deste ano.

Onde assistir Wimbledon 2022 ao vivo?

Os jogos do Wimbledon 2022 são transmitidos ao vivo na ESPN 2 e SporTV 3, além do serviço de streaming Star + todos os dias pela manhã e no começo da tarde.

Ambos os canais só estão disponíveis em operadoras de TV por assinatura, ou seja, o torcedor deve obtê-los em sua programação e, caso não aconteça, deve entrar em contato com a operadora.

Online, o serviço de streaming Star + disponibiliza todas as emoções do torneio importante do tênis na plataforma para celular, tablet, computador e smart TV. O Globo Play, da emissora Globo, também disponibiliza aos assinantes a retransmissão do canal.

ESPN 2 = Sky: 597, 197 / Oi: 71, 161 / Claro: 71, 571 / Vivo: 571, 461, 871, 46 / Blu TV: 345

SPORTV 3 = Sky: 37, 437 / Oi: 37 / Claro: 37, 537 / Vivo: 37, 337, 817, 537

STAR + = www.starplus.com / Aplicativo para Android e iOS

Como funciona o Wimbledon 2022?

O Wimbledon é o terceiro Grand Slam da temporada, após a realização do Roland Garros. O torneio acontece sempre entre junho e julho em Londres, na Ingalterra. Diferente dos demais, as competições acontecem na grama, onde a atenção dos tênis é requerida em todos os momentos da disputa.

O torneio é comandado por AELTC, a The All England Lawn Tennis & Croquet Club Limited, fundada em 23 de julho de 1868. Desde então, a competição é realizada nas terras inglesas com a participação de grandes nomes do esporte.

O torneio de Wimbledon tem as modalidades simples feminino e masculino, duplas femininas, masculinas e mistas, simples juvenil masculino e feminino e cadeirantes masculino e feminino. Em cada categoria a fase qualificatória é realizada, seguindo para a primeira, segunda e terceira rodada. A partir das oitavas, começa de verdade a disputa pelo troféu.

Depois, disputam as quartas de final, semifinal e, por fim, o tão sonhado título do terceiro Grand Slam na decisão, marcada para 10 de julho pela manhã.

Caminho dos brasileiros em Wimbledon 2022

Wimbledon também tem a participação de nomes do tênis brasileiro na temporada. O destaque fica para Beatriz Haddad, campeã do WTA de Birmingham e Nottingham.

A brasileira vai enfrentar na primeira rodada a eslovena Kaja Juvan e, se avançar, joga contra Maddison Inglis ou Dalma Gálfi na segunda rodada.

Na terceira rodada, as opções para a terceira rodada são Belinda Bencic, Wang Qiang, Tamara Korpatsch ou Heather Watson. Daí, as oitavas, quartas, semifinais e a final acontecem e, seguindo o chaveamento, Bia pode cruzar com grandes nomes do esporte.

Ainda no feminino, Lauga Pigossi é outro nome de destaque. A brasileira vai jogar contra a eslovaca Kristína Kucová, passando para a segunda rodada onde pode enfrentar a norte-americana Shelby Rogers ou a croata Petra Martić.

Daí, segundo o chaveamento, ela terá o desafio contra Emina Bektas, Bianca Andreescu, Coco Vandeweghe ou Elena Rybakina na terceira rodada.

Laura Pigossi x Kristína Kucová (Primeira rodada, terça-feira, 28/06 às 07h)

Laura Pigossi x Shelby Rogers/Petra Martić (Segunda rodada, sem data definida)

Laura Pigossi x Emina Bektas/Bianca Andreescu/Coco Vandeweghe/Elena Rybakina (Terceira rodada, sem data definida)

No masculino, Thiago Monteiro é outro brasileiro a disputar o Wimbledon. O jovem, entretanto, foi derrotado pelo espanhol Jaume Antoni Munar Clar na primeira rodada.

Nas duplas masculinas estão Marcelo Melo ao lado do sul-africano Raven Klaasen, assim como Bruno Soares e o britânico Jamie Murray e o novato Rafael Matos ao lado do espanhol David Vega. As três duplas jogam na quarta-feira, 29 de junho, na parte da manhã.

Já nas duplas femininas Bia Haddad Maia joga ao lado da polonesa Magdalena Frech também na quarta, a partir das sete horas da manhã, contra

Se a brasileira avançar, aí vai jogar contra Daria Saville e Viktória Kužmová ou Ajla Tomljanović e Arantxa Rus na segunda rodada, ainda sem data definida.

Bia Haddad e Magdalena Frech X Lucie Hradecká e Sania Mirza (Primeira rodada, Quarta-feira, 29/06)

Bia Haddad e Magdalena Frech X Daria Saville e Viktória Kužmová / Ajla Tomljanović e Arantxa Rus (Segunda rodada, ainda sem data definida)

+ Saiba quando e onde vai ser a final da Copa Sul-Americana 2022