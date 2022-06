Onde assistir Nadal hoje em Wimbledon 2022 ao vivo (28/06)

Quer saber onde assistir Nadal hoje em Wimbledon 2022? Fique atento ao texto a seguir. Campeão em Roland Garros, o tenista espanhol está de volta para as quadras de grama. Nesta terça-feira, 28 de junho, Rafael Nadal enfrenta o argentino Francisco Cerúndolo na primeira rodada do simples masculino a partir das 10h45 (Horário de Brasília).

Informações como horário, onde assistir, chaveamento de Nadal em Wimbledon e como funciona o torneio o torcedor encontra no texto abaixo.

Onde assistir Nadal hoje em Wimbledon 2022?

O jogo de Rafael Nadal hoje em Wimbledon vai passar no ESPN 2 e SporTV 3, na tv fechada, e Star +, a partir das 10h45, pelo horário de Brasília.

Com exclusividade, os canais da ESPN e SporTV transmitem todos os confrontos do torneio de tênis na temporada, disponíveis apenas em operadoras de TV por assinatura em todos os estados do Brasil.

Online, o serviço de streaming Star + está aberto para assinantes através do aplicativo para celular, smart TV, computador e tablets.

ESPN 2 = Sky: 597, 197 / Oi: 71, 161 / Claro: 71, 571 / Vivo: 571, 461, 871, 46 / Blu TV: 345

SPORTV 3 = Sky: 37, 437 / Oi: 37 / Claro: 37, 537 / Vivo: 37, 337, 817, 537

STAR + = www.starplus.com / Aplicativo para Android e iOS

Chave de Rafael Nadal em Wimbledon

O tenista espanhol foi cabeça de chave no sorteio de Wimbledon. Na primeira fase, vai enfrentar o argentino Francisco Cerúndolo na quadra de grama, como de costume pelo torneio.

Depois, na segunda rodada, pode jogar contra o norte-americano Sam Querrey e lituano Ricardas Berankis, de acordo com o chaveamento.

Por fim, na terceira fase, pode encontrar Lorenzo Sonego, Denis Kudla, Alexei Popyrin ou Hugo Gaston, dependendo de como for a competição.

Como funciona o torneio de Wimbledon?

O Wimbledon é o terceiro Grand Slam mais importante da temporada. O torneio é realizado sempre entre os meses de junho e julho em Londres, na Inglaterra. Diferente dos demais, as competições são na grama.

O torneio é comandado por AELTC, a The All England Lawn Tennis & Croquet Club Limited, fundada em 23 de julho de 1868. Desde então, a competição é realizada nas terras inglesas com a participação de grandes nomes do esporte.

O torneio de Wimbledon tem as modalidades simples feminino e masculino, duplas femininas, masculinas e mistas, simples juvenil masculino e feminino e cadeirantes masculino e feminino. Em cada categoria a fase qualificatória é realizada, seguindo para a primeira, segunda e terceira rodada. A partir das oitavas, começa de verdade a disputa pelo troféu.

Depois, disputam as quartas de final, semifinal e, por fim, o tão sonhado título do terceiro Grand Slam na decisão, marcada para 10 de julho pela manhã.

+ Confira todas as informações sobre os tenistas brasileiros em Wimbledon 2022