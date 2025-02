Jogo é pelas semifinais do ATP 250 de Buenos Aires

Onde assistir o jogo do João Fonseca hoje na semifinal do ATP de Buenos Aires (15/2)

O brasileiro João Fonseca, 18 anos, está nas semifinais e disputa uma vaga na decisão do ATP 250 de Buenos Aires. O tenista vai enfrentar o sérvio Laslo Djere neste sábado, 15 de fevereiro, às 16h (de Brasília). A partida terá transmissão ao vivo.

Assistir jogo do João Fonseca ao vivo

A partida entre João Fonseca e Laslo Djere vai ter transmissão ao vivo pelo Disney+ Premium, a partir das 16h. Nenhuma emissora transmite o torneio de Tênis.

Esta é a primeira vez que Fonseca chega a uma semifinal de ATP. Com o resultado, ele já alcançou provisoriamente a 82ª posição no ranking mundial. Caso avance à final, poderá se tornar o número 1 do Brasil – atualmente ocupada por Thiago Monteiro.

Para chegar até aqui, o jovem tenista superou três argentinos na competição: Tomás Martín Etcheverry, Federico Coria e Mariano Navone. Nas duas últimas partidas, precisou buscar a virada, demonstrando grande poder de reação.

Do outro lado, Djere ocupa atualmente o 98º lugar no ranking, mas já esteve no top 30. Nas quartas de final, o sérvio eliminou o brasileiro Thiago Wild.

Premiação do ATP de Buenos Aires

O tenista campeão do do torneio de BA em 2025 vai levar para casa meio milhão de reais. Veja a premiação:

– Primeira rodada: 7 mil dólares

– Segunda rodada: 11,5 mil dólares

– Quartas de final: 19,9 mil dólares

– Semifinais: 34,3 mil dólares

– Vice-campeão: 58,4 mil dólares

– Campeão: 100 mil dólares

A final será amanhã, domingo, dia 16 de fevereiro.

