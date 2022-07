Onde assistir Pan-Americano de Ginástica Artística e horário (15/7)

O torcedor quer saber onde assistir Pan-Americano de Ginástica Artística nesta sexta-feira, 15 de julho, com a equipe brasileira feminina e masculina em todos os aparelhos. O evento tem início às 08h30 (horário de Brasília), no Rio de Janeiro. Confira todas as informações sobre o evento de ginástica artística e saiba onde assistir ao vivo.

Este é o segundo dia de competição no Pan. O torneio vai até domingo com classificações e as finais.

Onde assistir Pan-Americano de Ginástica Artística hoje?

O SporTV 3, N Sports e o Youtube transmitem o Pan-Americano de Ginástica Artística hoje, a partir das 08h30 (Horário de Brasília), nesta sexta-feira.

Disponível somente em operadoras de TV por assinatura, o SporTV é o responsável por exibir as emoções da modalidade para todo o Brasil ao vivo. No entanto, a programação no canal só começa a partir das 15h, pelo horário de Brasília.

Online, o site do N Sports em parceria com o Canal Olímpico (www.nsports.com.br e www.canalolimpicodobrasil.com.br) exibe toda a programação do Pan de Ginástica. Basta acessar o site, fazer o cadastro e assistir a modalidade.

Se preferir, o canal do Time Brasil no Youtube também exibe as emoções do evento ao vivo e de graça.

Horário: a partir das 08h30 (horário de Brasília)

Onde assistir Pan-Americano de Ginástica Artística hoje: SporTV 3, N Sports e Youtube

Local: Rio de Janeiro

SporTV 3 – SKY: 37, 437 / OI: 37 / CLARO: 37, 537 / VIVO: 37, 337, 817, 537

– SKY: 37, 437 / OI: 37 / CLARO: 37, 537 / VIVO: 37, 337, 817, 537 N Sports – www.nsports.com.br

– www.nsports.com.br Youtube – Canal Time Brasil

Programação do Pan-Americano de Ginástica Artística

Os Jogos Pan-Americano de Ginástica Artística dão início nesta sexta-feira, 15 de julho, com a fase classificatória no feminino e masculino adulto.

Além do Brasil, também vão participar do Pan no Rio de Janeiro as seleções do México, Canadá, Argentina, Estados Unidos, Cuba, Jamaica, Venezuela, Chile, Panamá e muito mais.

A competição teve início na quinta, com o juvenil entre as diferentes modalidades. Agora, é a vez dos ginastas adultos disputarem.

Além de saber onde assistir Pan-Americano de Ginástica Artística, confira também a programação do evento este ano.

Sexta-feira, 15/07:

Adulto feminino – Classificação / Final Geral / Final por aparelhos – 08h30 até 18h34

Adulto masculino – Classificação / Final Geral / Final por aparelhos – 08h50 até 22h16

Sábado, 16/07:

Juvenil feminino e masculino – Final por aparelhos – 10h até 19h30

Domingo, 17/07:

Adulto feminino – Final por Equipes – 10h até 11h40

Adulto masculino – Final por Equipes – 16h até 19h20

Time do Brasil na Ginástica Artística

A equipe brasileira no Pan-Americano de Ginástica Artística chega com grande favoritismo, especialmente porque tem três medalhistas olímpicos no elenco.

Rebeca Andrade, medalha de ouro e prata em Tóquio em 2021, Arthur Zanetti, vencedor em Londres em 2012 e Rio 2016, e Arthur Nory, bronze no Rio. Também vão participar do evento Flávia Saraiva e Caio Souza.

No ano passado, o Brasil terminou em primeiro lugar no masculino do Pan-Americano, seguido por Estados Unidos e Colômbia. No feminino as brasileiras garantiram-se também na liderança.

Confira o time completo do Brasil no Pan-Americano de Ginástica Artística 2022.

TIME FEMININO

Carolyne Pedro (Todos os aparelhos)

Christal Bezerra (Todos os aparelhos)

Flávia Saraiva (Todos os aparelhos)

Júlia Soares (Todos os aparelhos)

Rebeca Andrade (Trave, salto e paralelas assimétricas)

Lorrane Oliveira (Reserva)

TIME MASCULINO

Arthur Nory (Cavalo, paralelas e barra)

Arthur Zanetti (Solo, argolas e salto)

Caio Souza (Todos os aparelhos)

Diego Soares (Todos os aparelhos)

Lucas Bitencourt (Todos os aparelhos)

Leonardo Souza (Reserva)

Como funciona o Pan-Americano de Ginástica Artística?

O Pan-Americano é uma competição de Ginástica Artística responsável por reunir os maiores nomes do esporte da atualidade. Assim como foi em 2021, o evento acontece mais uma vez no Rio de Janeiro.

A importância do torneio se dá porque vale vagas para o Mundial de Ginástica Artística deste ano, realizado em Liverpool, na Inglaterra, entre outubro e novembro. No masculino são quatro vagas de equipes, além de 6 para os ginastas do individual geral para não classificados por equipes. No feminino são cinco equipes e 11 ginastas do individual geral.

O Pan conta com todas as modalidades da Ginástica Artística como solo, trave, argolas, barra e muito mais. Cada ginasta disputa a fase classificatória onde ganham notas de acordo com a sua apresentação. Se estas notas forem boas, se classificam para a final no domingo.

Leia também: Sorteio quartas de final da Copa do Brasil 2022: data e horário