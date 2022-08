Onde assistir US Open 2022: transmissão dos jogos ao vivo

Confira onde assistir jogos do US Open ao vivo. Foto: Reprodução / Garrett Elwood / USTA

Competição é o quarto Grand Slam da temporada no tênis, reunindo grandes nomes do esporte dentro na quadra

Chegou a hora de acompanhar os maiores nomes do tênis disputando o US Open, o quarto e último Grand Slam da temporada. Serena e Venus Williams, Naomi Osaka, Rafael Nadal e Carlos Alcaraz estarão em quadra brigando pelo título da competição norte-americana. Com início em agosto, o torcedor quer saber onde assistir US Open 2022 com os jogos ao vivo.

Onde assistir US Open 2022 jogos ao vivo

Os jogos do US Open 2022, o quarto Grand Slam na temporada, são transmitidos ao vivo nos canais ESPN 2 e SporTV 3, além dos serviços de streaming Star + e GloboPlay.

O torcedor apaixonado por tênis pode acompanhar todas as emoções do US Open entre os canais disponíveis apenas em operadoras de TV por assinatura. Não tem transmissão dos confrontos do torneio em canais da TV aberta.

Tanto ESPN como SporTV devem constar na programação da operadora do torcedor, sendo assim possível acompanhar os principais atletas do tênis em quadra. No entanto, existe também a possibilidade de assistir online através dos serviços de streaming.

Pelo Star +, a plataforma está disponível para assistir tanto pelo site www.starplus.com como pelo aplicativo para celular, tablet, computador e smart TV pelos valores de R$ 32,90 até R$ 55,90 ao mês.

Outra opção é o GloboPlay, plataforma de streaming do grupo Globo, está disponível também somente para assinantes por valores mensais de R$ 24,90 até R$ 86,90.

Como funciona o US Open?

O US Open é o quarto e último Grand Slam da temporada no tênis, realizado em agosto e setembro em Nova York, nos Estados Unidos, no piso rápido na quadra, um dos mais famosos e desejados do esporte, principalmente para aqueles tenistas que estão começando na modalidade.

O torneio começa na etapa qualificatória, realizada sempre na última semana de agosto para definir quais atletas garantem a chance de disputarem a competição. Depois, o sorteio com cabeças de chave é realizado, seguindo a ordem em que cada tenista masculino e feminino está no ranking mundial, definindo o chaveamento do US Open.

A competição tem a disputa do simples masculino e feminino, duplas masculinas, femininas e mistas e por fim as categorias juniores, cadeirantes e seniores.

Começando na primeira fase, três rodadas são realizadas até a definição dos classificados. Daí começa o mata-mata com as oitavas de final, quartas de final, semifinal, e a final em cada modalidade.

Quem disputa o US Open 2022?

Grandes nomes do tênis disputam o US Open, nos Estados Unidos. Serena e Venus Williams, Rafael Nadal, Andy Murray, Naomi Osaka, Daniil Medvedev e os brasileiros Thiago Monteiro e Bia Haddad.

A novidade ficou com a ausência de Novak Djokovic. O tenista sérvio está fora da competição após o mesmo anunciar. A decisão, no entanto, foi porque o tenista não tomou a vacina contra a Covid-19. O US Open não exige a vacinação completa dos atletas, mas o governo dos Estados Unidos é quem não autoriza a entrada de moradores de outros países a entrarem no país norte-americano.

Por isso, Nadal é o grande favorito a levar o título de melhor tenista na temporada. Já no cenário brasileiro, Bia é a grande favorita do público brasileiro, enfrentando na segunda rodada a canadense Bianca Andreescu. Já pela primeira rodada, ela passou pela croata Ana Konjuh.

Leia também: Venus e Serena Williams fortuna: quem é mais rica?