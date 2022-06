Final da Sul Americana 2022: quando e onde vai ser a decisão?

A final da Sul Americana 2022 já tem data marcada. A competição secundária no futebol sul-americano reúne cinquenta e seis equipes na busca pelo título da temporada, incluindo brasileiros. Mesmo com data e local definidos, a Conmebol teme complicações com o palco da decisão, o que pode atrasar os planos da entidade este ano.

Se a partida não acontecer no destino inicial, onde ela pode acontecer? Saiba porque a possibilidade da troca de sede da final da Sul-Americana e qual pode ser o novo destino.

Onde vai ser a Final da Sul Americana 2022?

A final da Copa Sul-Americana 2022 vai acontecer no dia 1º de outubro, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília. A Conmebol define no início da temporada as datas e locais entre as finais da Libertadores e a Sul-Americana, competição secundária do futebol sul-americano.

No entanto, a entidade tem mostrado certa preocupação com a decisão do torneio deste ano. Isso porque, segundo informações publicadas pelo portal GE, a final da Sul Americana 2022 deve ser transferida de Brasília para outro país por conta das eleições gerais no Brasil.

A final está marcada para o sábado, enquanto as eleições vão acontecer no dia seguinte, em 2 de outubro. Por isso, segundo informações do GE, o Conselho da Conmebol estuda mandar a partida para Córdoba, na Argentina. A entidade vai ser reunir em Cáli, na Colômbia, no dia 7 de julho, para definir onde será a final.

Se a decisão de fato for a transferência de sede, aí a final em Brasília fica agendada para 2023.

Chaveamento da Sul Americana em 2022

A Copa Sul-Americana define neste momento as oitavas de final, onde dezesseis elencos disputam a primeira fase do mata mata valendo apenas oito vagas.

Cinco brasileiros ainda não no páreo: Santos, São Paulo, Internacional, Ceará e Atlético Goianiense, enquanto Fluminense e Cuiabá foram eliminados na fase de grupos.

As oitavas seguem o sistema de ida e volta, onde cada equipe tem a oportunidade de disputar em casa ao menos uma vez. O mando de campo é entregue aos times classificados em primeiro lugar na Sul Americana, contra os terceiros lugares da Libertadores.

Confira a seguir todos os confrontos das oitavas de final da Sul-Americana 2022. Os times da direita vão decidir a volta em casa.

Deportivo Táchira x Santos

Nacional do Uruguai x Union de Santa Fé

Universidad Católica x São Paulo

Colo-Colo x Internacional

Deportivo Cali x Melgar

The Strongest x Ceará

Olimpia x Atlético GO

Independiente del Valle x Lanús

Onde assistir os jogos da Sul Americana 2022?

Os jogos da Sul-Americana são transmitidos no canal Conmebol TV, disponível somente em operadoras de TV por assinatura por valor extra na mensalidade.

O canal da entidade só pode ser encontrado na Sky, Claro/Net e DirecTV GO, ou seja, o torcedor deve entrar em contato com a empresa para adquirir o pacote de canais.

De maneira online, as plataformas do NOW, Sky Play e o DirecTV GO também exibem todos os confrontos da rodada ao vivo para assinantes e sem pagar nada.