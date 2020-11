Barcelona x Betis: onde assistir ao jogo do Campeonato Espanhol

A nona rodada do Campeonato Espanhol recebe neste sábado (07), às 12h15, o confronto entre Barcelona x Betis, no Camp Nou, na Espanha. Ademais, saiba onde assistir a partida.

A equipe do Bétis está na frente do Barça na tabela, entretanto, o time anfitrião possui dois jogos a menos. Nos últimos dezoito jogos pela La Liga, o time catalão perdeu uma única vez para os andaluzes e, além disso, com três empates.

Barcelona x Betis: onde assistir?

O jogo entre Barcelona x Betis tem transmissão do canal ESPN Brasil, na tv fechada, às 12h15 (Horário de Brasília).

Situação das equipes na temporada 2020/21

A equipe do Barcelona disputa o torneio nacional e também a UEFA Champions League.

Vive uma situação complicada no Campeonato Espanhol, estando em 12º, com oito pontos, mas dois jogos a menos. São duas vitórias, dois empates e duas derrotas. A última vez que venceu foi na terceira rodada, contra o Celta de Vigo. Desde então, não conseguiu garantir três pontos.

Por outro lado, pela Champions, é o líder do grupo G, com nove pontos, três a mais que a vice Juventus, mantendo a invencibilidade.

Já o Betis ocupa a 7ª posição, com doze pontos. Ao todo, são quatro triunfos e quatro derrotas. O time não participa de competições europeias, portanto, dedica-se ao máximo para continuar subindo cada vez mais na tabela de classificação.

Possíveis escalações de Barcelona x Betis

Do lado da casa, a novidade para o técnico Koeman é a volta de Mingueza, já que integra a lista dos convocados.

Araujo, Coutinho e Umtiti seguem fora por lesão.

Provável Barcelona: Ter Stegen; Sergi Roberto, Alba, Lenglet, Piqué; De Jong, Busquets; Ansu Fati, Messi , Pedri; Griezmann.

Já para o técnico Manuel Pellegrini, a surpresa é Nabil Fekir que, devido à lesão no tendão da perna esquerda, não enfrenta o Barcelona. A informação é do jornal espanhol Marca.

Os atletas Dani Martin, Camarasa, Guardado e Juanmi também estão fora por estarem machucados.

Provável Betis: Bravo; Alex Moreno; Emerson, Bartra, Mandi; Rodriguez, Joaquín (William Carvalho); Canales, Tello; Borja Iglesias, Sanabria.

Outros jogos da La Liga neste sábado

Ademais, além de Barcelona x Betis, a rodada também apresenta mais três jogos. Saiba onde e como assistir.

Huesca x Eibar – 10h – Fox Premium (Stream)

Sevilla x Osasuna – 14h30 – ESPN Brasil

Atlético de Madrid x Cádiz – 17h – ESPN Brasil