Bélgica x Inglaterra: onde assistir ao jogo da Liga das Nações

Bélgica e Inglaterra se enfrentam neste domingo (15), às 16h45, pela quinta rodada do grupo 2, na Liga A, pela Liga das Nações, em Bruxelas, no Estádio Rei Balduíno. Ademais, saiba onde assistir ao jogo.

Líder do grupo com folga, a equipe anfitriã precisa vencer se quiser acumular pontos e garantir a classificação para a fase semifinal do torneio. Porém, os ingleses certamente também querem continuar na disputa, deixando assim o grupo totalmente embolado.

Bélgica x Inglaterra: onde assistir?

A partida entre Bélgica x Inglaterra tem transmissão do canal TNT Brasil, na tv fechada, às 16h45 (Horário de Brasília).

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Entretanto, você também pode assistir no canal oficial do Esporte Interativo no Youtube ou na plataforma EI Plus.

Como estão as equipes na Liga das Nações?

Em disputa pelo grupo 2, na Liga A, dois pontos separam as equipes na tabela.

A Bélgica lidera a corrida pela vaga nas semis, com nove pontos. Dessa maneira, são três vitórias e uma derrota. Durante a semana, venceu a Suíça por 2 a 1 em amistoso internacional.

Por outro lado, os ingleses vem em terceiro lugar, com sete pontos, empatados com a Dinamarca. Assim, possuem duas vitórias, um empate e uma derrota. Porquanto, também venceu o amistoso que disputou durante a semana, contra a Irlanda, por 3 a 0.

Possíveis escalações entre Bélgica x Inglaterra

Para o time da casa, Hazard não está disponível, já que testou positivo para covid-19, informou o site oficial do Real Madrid. Além disso, Saelemaekers, Leandro Trossard e van Crombrugge estão lesionados.

Provável Bélgica: Courtois; Alderweireld, Denayer, Boyata; Meunier, Tielemans, Witsel, Thorgan Hazard; De Bruyne, Mertens; Lukaku.

Enquanto isso, o técnico Gareth Southgate tem muito com o que se preocupar. Na defesa, Alexander-Arnold e Joe Gomez estão indisponíveis por lesão. Ward-Prowse e Rashford também integram a lista dos desfalques.

Harry Maguire e Reece James cumprem suspensão, e Conor Coady testou positivo para covid-19.

Provável Inglaterra: Pickford; Walker, Mings, Dier; Trippier, Henderson, Rice, Chilwell; Sterling, Sancho (Mount); Harry Kane.

Outros jogos deste domingo

Além do confronto entre Bélgica e Inglaterra, dezessete jogos também acontecem pela quinta rodada da Liga das Nações.

Ademais, todos eles estão disponíveis no EI Plus.

Macedônia do Norte x Estônia – 11h

Eslováquia x Escócia – 11h

Turquia x Rússia – 14h

Geórgia x Armênia – 14h

Bielorrússia x Lituânia – 14h

Holanda x Bósnia – 14h – TNT, Youtube Esporte Interativo e EI Plus

Bulgária x Finlândia – 14h

Albânia x Cazaquistão – 14h

País de Gales x Irlanda – 14h

Itália x Polônia – 16h45 – Space, EI Plus e Youtube Esporte Interativo

Hungria x Sérvia – 16h45

Eslovênia x Kosovo – 16h45

República Tcheca x Israel – 16h45

Dinamarca x Islândia – 16h45

Áustria x Irlanda do Norte – 16h45

Romênia x Noruega – 16h45

Moldávia x Grécia – 16h45