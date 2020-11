Amistosos internacionais: confira os resultados desta quarta-feira (11)

Dezenove partidas de amistosos internacionais entre Seleções agitaram a quarta-feira (11) com clássicos, placares elásticos e inesperados. Ademais, confira todos os resultados dos amistosos.

Eventualmente, estes jogos funcionam como preparação aos times que participam da Liga das Nações que retorna este fim de semana, no sábado (14) e domingo (15).

Portugal vence Andorra por 7 a 0

Com direito a Cristiano Ronaldo recuperado da covid-19 em campo durante o segundo tempo, a Seleção de Portugal venceu a Andorra pelo placar de 7 a 0 em casa, em Lisboa.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

A partida foi completamente dominada pelos portugueses, tanto no primeiro quanto no segundo tempo. Dessa maneira, os gols foram marcados por Pedro Neto, dois de Paulinho, Renato Sanches, Emili Garcia contra, Cristiano e João Felix. Em suma, os lusitanos chegam animados com uma vitória diante dos confrontos pela Liga das Nações durante o fim de semana.

Finlândia surpreende e vence a França durante amistosos internacionais

A atual campeã do mundo decepcionou em confronto contra a equipe nórdica em casa, em Paris. Por 2 a 0, a Finlândia superou os franceses. Assim, dominaram a equipe fora de casa, surpreendentemente.

Entretanto, é importante ressaltar que peças titulares do time da casa não entraram em campo.

A equipe visitante garantiu o placar durante a primeira etapa, assim, com gols de Marcus Forss e Valakari. Todavia, a França apresentou boas chances com Thuram, mas não foi o necessário para eventualmente alterar o resultado. Até o apito final, a Finlândia inegavelmente ditou o ritmo de jogo.

Holanda e Espanha ficam no empate

Em duelo épico entre duas grandes seleções, Holanda e Espanha acabaram ficando no empate em 1 a 1 nesta quarta (11).

A equipe espanhola até saiu na frente durante o primeiro tempo com gol de Canales, mas tomou o empate no começo da segunda parte com Van de Beek. Portanto, a partida foi equilibrada para os dois lados, com boas oportunidades, poder ofensivo e pressão na defesa.

Dessa maneira, a partida mais aguardada do dia não foi tão emocionante quanto deveria.

Outros resultados de Amistosos Internacionais

A quarta-feira (11) ainda contou com diversos jogos. Ademais, veja os placares.

Grécia 2 x 1 Chipre

Albânia 2 x 1 Kosovo

Romênia 5 x 3 Bielorússia

Lituânia 2 x 1 Ilhas Faroé

Montenegro 0 x 0 Cazaquistão

São Marino 0 x 3 Letónia

Malta 3 x 0 Liechtenstein

Bulgária 3 x 0 Gibraltar

Turquia 3 x 3 Croácia

Dinamarca 2 x 0 Suécia

Luxemburgo 0 x 3 Áustria

Polônia 2 x 0 Ucrânia

Eslovênia 0 x 0 Azerbaijão

Alemanha 1 x 0 República Tcheca

Itália 4 x 0 Estónia

Bélgica 2 x 1 Suíça