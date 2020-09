Corinthians x Bahia: escalação, desfalques e onde assistir

O Corinthians recebe o Bahia logo mais, às 21h30, na Neo Química Arena pelo Brasileirão, confronto que abre a rodada 11 da competição. Sem técnico e todavia, pressionado pela torcida após a derrota por 2 a 1 para o Fluminense no último domingo, o alvinegro buscará em seus domínios a vitória.

Contudo, o último triunfo do Timão foi diante do Goiás, vitória por 2 a 1 no início do mês. Em nove partidas, apenas duas vitórias, três empates e quatro derrotas, bem como um aproveitamento de apenas 33 por cento dos pontos disputados. – Vale lembrar que o Corinthians tem um jogo à menos neste Brasileirão; partida contra o Atlético Goianiense pela rodada de estreia do Brasileirão, não disputada em função da final Estadual.

Sem treinador desde a saída de Tiago Nunes após derrota no dérbi da semana passada, o Corinthians vai a campo sob o comando de Dyego Coelho, que treinou a equipe no último domingo e por hora, segue interinamente no cargo.

Na 15o colocação, o Corinthians pode ser ultrapassado pelo próprio Bahia, em décimo sexto, em caso de nova derrota, e corre o risco de entrar na zona de rebaixamento do Brasileirão.

Desfalques

Pelo Corinthians, Jo (suspendo pelo STJD), Gabriel (suspenso), Boselli (entorse no tornozelo), estão fora. Bem como, Luan, com estiramento na coxa, e Michel Macedo, com uma pancada no tornozelo, não jogam. Ao passo que, pelo Bahia, apenas Juninho, que cumprirá suspensão, e Joao Pedro (machucado), não seguiram para São Paulo.

Desse modo o Corinthians deve ir ao gramado com:

Cássio

Fágner

Gil

Danilo Avelar

Lucas Piton

Cantillo

Ramiro/Camacho

Otero

Mateus Vital

Everaldo

Gustavo Mosquito

Bem como o Bahia deve seguir com:

Douglas Friedrich

Nino Paraíba

Ernando

Lucas Fonseca

Juninho Capixaba

Ronaldo

Gregore

Rodriguinho

Élber

Clayson

Gilberto

Quem apita Corinthians e Bahia?

Árbitro: Daniel do Nascimento Magalhães (RJ)

Assistente 1: Daniel do Espírito Santo Parro (RJ)

Assistente 2: Thiago Rosa de Oliveira (RJ)

Onde assistir Corinthians e Bahia?

Desse modo, a partida terá transmissão da Globo para (SP, BA, RS, SC, PR, MG, TO, MS, SE, AL, PE, PA, RO, AC e DF); narração de Cleber Machado, comentários de Casagrande e Caio Ribeiro. Bem como o Premiere transmite para todo o Brasil, com narração de Gustavo Villani, ao passo que os comentários são de Paulo Vinicius Coelho e Ricardinho.