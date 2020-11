França x Finlândia: onde assistir ao amistoso internacional

Nesta quarta-feira (11), a França recebe a Finlândia em jogo amistoso às 17h, no Stade de France, em Paris. Ademais, saiba onde assistir a partida.

A equipe francesa vem de uma vitória contra a Croácia pela Liga das Nações e neste confronto quer vencer para chegar com tudo na competição do final de semana. Já o time nórdico superou a Irlanda.

A partida entre França x Finlândia não tem transmissão na TV. Entretanto, a plataforma EI Plus transmite o jogo às 17h (Horário de Brasília).

Ambas as equipes disputam a Liga das Nações, torneio que retorna este fim de semana na Europa. Mas, em contrapartida, ocupam grupos diferentes.

A França está na Liga A, ou seja, a elite da competição. Integrando o grupo 3, está em segundo lugar, com dez pontos, empatado com o líder Portugal. Ao reencontrar a Croácia, com quem disputou a final da Copa do Mundo de 2018, o time francês superou por 2 a 1 fora de casa os rivais.

Por outro lado, a Finlândia aparece na Liga B, no grupo 4. Também está em segundo lugar, com nove pontos, atrás de País de Gales. Na última rodada, venceu a Irlanda por 1 a 0 em casa.

Para Deschamps, técnico do time francês, Upamecano, Nabil Fekir, Houssem Aouar e Camavinga estão indisponíveis por lesões. Mendy, do Real Madrid, não aparece na lista de convocados.

Então, o técnico deve mesclar titulares e reservas para este duelo, preservando para a Liga das Nações no fim de semana.

Here's our 26-man squad for the upcoming games against Finland 🇫🇮, Portugal 🇵🇹 and Sweden 🇸🇪, with a first call-up for Marcus Thuram! See you Monday boys 😍!#FiersdetreBleus pic.twitter.com/Um2HB4mWuJ

— French Team ⭐⭐ (@FrenchTeam) November 5, 2020