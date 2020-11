França x Suécia: onde assistir ao jogo da Liga das Nações

França e Suécia se enfrentam nesta terça-feira (17), às 16h45, pela sexta rodada do grupo 3 na Liga A pela Liga das Nações, em Paris, no Stade de France. Então, saiba onde assistir ao jogo.

Classificada para a próxima fase do torneio, a França entra em campo apenas com o objetivo de fechar a fase de grupos na liderança. Já a Suécia, em último com três pontos, corre o risco de ser rebaixada. Além disso, os suecos precisam torcer por uma derrota dos croatas contra Portugal.

França x Suécia: onde assistir?

A partida entre França e Suécia tem transmissão ao vivo do canal oficial do Esporte Interativo no Youtube, às 16h45 (Horário de Brasília).

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Entretanto, você também pode assistir através da plataforma EI Plus.

Como estão as equipes na Liga das Nações?

O primeiro jogo na fase de grupos entre as seleções aconteceu na primeira rodada, no sábado (05), com uma vitória da França por 1 a 0, na Solna Arena, no país nórdico.

Líder do grupo 3, os franceses possuem treze pontos, contabilizando assim quatro triunfos e um empate. Se ganhar, permanece em primeiro lugar, com dezesseis.

Por outro lado, a Suécia precisa vencer se quiser continuar na elite da Liga das Nações. Com três pontos, conquistou apenas uma vitória e perdeu quatro vezes. Todavia, os suecos precisam contar também com a vantagem de Portugal sob a Croácia, já que estão empatados em pontos na tabela.

Prováveis escalações entre França x Suécia

Upamecano, Nabil Fekir, Houssem Aouar e Camavinga seguem indisponíveis por lesões para os franceses. Kanté está suspenso.

Já classificado, Deschamps pode trazer ao jogo peças reservas. Ao site oficial da França, o treinador afirmou que Mbpabbe está se recuperando, voltou a treinar e que pode estar disponível para jogar.

Provável França: Lloris; Pavard, Varane, Lenglet, Digne; Rabiot, Pogba, Tolisso, Griezmann, Thuram, Giroud.

Para a Suécia, é tudo ou nada. Entretanto, ainda possui jogadores indisponíveis como Hiljemark, Joel Andersson e Rinne. Ekdal cumpre suspensão.

Provável Suécia: Olsen, Lustig, Lindelof, Danielson, Bengtsson; Larsson, Olsson, Svensson, Forsberg; Berg, Kulusevski.

Outros jogos desta terça-feira

Além do confronto entre França x Suécia, oito jogos também acontecem pela sexta rodada da Liga das Nações.

Ademais, todos eles estão disponíveis para assistir no EI Plus.

Andorra x Letônia – 16h45

Espanha x Alemanha – 16h45 – Space, Youtube Esporte Interativo e EI Plus

Suíça x Ucrânia – 16h45

Montenegro x Chipre – 16h45

Malta x Ilhas Faroé – 16h45

Gibraltar x Liechtenstein – 16h45

Luxemburgo x Azerbaijão – 16h45

Croácia x Portugal – 16h45 – TNT, Youtube Esporte Interativo e EI Plus