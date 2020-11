Liga das Nações: confira os resultados da quinta rodada da competição

A quinta rodada da fase de grupos pela Liga das Nações encerrou-se na noite deste domingo (15), com dezessete partidas entre as Ligas A, B e C. Assim, confira todos os resultado deste fim de semana.

A França conseguiu a vitória contra Portugal, garantindo a classificação e eliminando os portugueses. Enquanto isso, a Alemanha consolidou-se líder no grupo 4 ao superar a Ucrânia e contar com o empate entre Espanha e Suíça.

França classificada e Portugal eliminado da Liga das Nações

Em um dos duelos mais esperados do fim de semana, a atual campeã do mundo venceu Portugal por 1 a 0, com gol de Kanté. Assim, consolidou-se na liderança do grupo 3, com treze pontos, passando para a próxima fase. Já a seleção de Cristiano Ronaldo, atual campeã do torneio, está fora.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

A primeira etapa foi equilibrada, com chances para ambos os lados. Decerto, o gol saiu apenas no segundo tempo com Kanté, aos 7 minutos, aproveitando o rebote do goleiro Rui Patrício e mandando para o fundo as redes, então, abrindo o placar.

Mesmo que ainda tenha uma rodada, os portugueses não conseguem somar os pontos necessários para chegar até as semis, já que somente o primeiro avança. Enquanto isso, Croácia e Suécia disputam para não serem rebaixadas.

Alemanha assume a liderança depois de vencer a Ucrânia

No grupo 4, tudo ainda pode acontecer. Ao vencer por 3 a 1 a Ucrânia neste sábado (14), os alemães subiram para a liderança, com nove pontos, de tal forma que deixaram a decisão para a rodada final.

Os visitantes abriram o placar aos 12 minutos com Yaremchuk. Entretanto, a Alemanha reagiu e Sané deu a resposta aos 23 minutos. Dez minutos depois, Timo Werner ampliou o resultado. No segundo tempo, a equipe da casa voltou melhor e dominou até o apito final. O jovem Werner, em bela jogada, fez mais um, garantindo inegavelmente a superioridade no placar.

A vaga para a próxima fase será definida na sexta rodada. A Espanha, em segundo lugar com oito pontos, enfrenta a Alemanha, com nove. Já a Suíça, com três, recebe a Ucrânia, tendo seis.

Bélgica vence e elimina Inglaterra da Liga das Nações

A equipe vermelha venceu os ingleses por 2 a 0 neste domingo (15). Em conclusão, os Red Devils estão mais próximos de passar para as semis do torneio.

A Bélgica foi superior durante toda a partida. Conseguiu marcar aos 10 minutos de jogo, com Tielemans. Assim, Mertens aos 23 fez o segundo. Os ingleses pouco chegaram na área do rival, apresentando pouco perigo para o goleiro Courtois.

Na rodada final, Bélgica e Dinamarca disputam a liderança, enquanto Inglaterra e Islândia se enfrentam.

Itália assume a liderança ao vencer Polônia

Os italianos superaram os poloneses por 2 a 0, deram um salto na tabela e provocaram uma reviravolta no grupo 1, assumindo a liderança, com nove pontos.

Com apenas 27 minutos, a Itália ganhou pênalti e em cobrança feita por Jorginho, abriu o placar. Dessa maneira, controlou a partida e ditou o ritmo de jogo. Na segunda etapa, para piorar a situação, os poloneses perderam Goralski, expulso. Berardi aproveitou e fez mais um.

Na sexta rodada, Itália, Holanda e Polônia vão brigar pela vaga. A Bósnia já está rebaixada.

Outros resultados da quinta rodada da Liga das Nações

Sendo assim, confira todos os resultados desta quinta rodada da competição.

LIGA A

Holanda 3 x 1 Bósnia

Dinamarca 2 x 1 Islândia

Suécia 2 x 1 Croácia

Suíça 1 x 1 Espanha

LIGA B

Áustria 2 x 1 Irlanda do Norte

Eslováquia 1 x 0 Escócia

República Tcheca 1 x 0 Israel

Turquia 3 x 2 Russia

Hungria 1 x 1 Sérvia

Bulgária 1 x 2 Finlândia

País de Gales 1 x 0 Irlanda

LIGA C

Azerbaijão 0 x 0 Montenegro

Chipre 2 x 1 Luxemburgo

Macedônia 2 x 1 Estônia

Georgia 1 x 2 Armênia

Moldávia 0 x 2 Grécia

Eslovênia 2 x 1 Kosovo

Albânia 3 x 1 Cazaquistão

Bielorrússia 2 x 0 Lituânia

LIGA D

Malta 3 x 1 Andorra

Letonia 1 x 1 Ilhas Faroé

San Marino 0 x 0 Gibraltar