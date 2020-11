Jogos de hoje na TV: confira as partidas de futebol deste sábado (31)

O sábado, 31 de outubro, apresenta jogos dos mais variados campeonatos mundo a fora para fechar o último dia do mês com chave de ouro.

No Brasileirão, o duelo entre o líder Internacional e Corinthians promete deixar os torcedores ansiosos. Enquanto isso, a bola também rola nos campeonatos europeus.

Ademais, veja onde e como assistir aos jogos de hoje na TV.

Brasileirão Série A

Quatro confrontos abrem a 19ª rodada do Brasileirão neste sábado. Entre eles, o líder do campeonato, que precisa vencer o Timão para seguir na ponta.

Botafogo x Ceará – 17h – Premiere

Corinthians x Internacional – 19h – Premiere

Coritiba x Atlético-GO – 19h – Premiere

Fortaleza x Fluminense – 21h – Premiere

Brasileirão Série B

Pela segunda divisão do Campeonato Brasileiro, a 19ª rodada trás seis jogos.

Oeste x Sampaio Correa – 16h30 – Premiere

Confiança x Chapecoense – 16h30 – Sportv (menos Santa Catarina) e Premiere

Avaí x América-MG – 19h – Sportv e Premiere

Operário-PR x Botafogo – 19h – Premiere

CSA x Náutico – 21h – Premiere

Cuiabá x CRB – 22h – Premiere

Brasileirão Série C

Duas partidas pela 13ª rodada da primeira fase da competição acontece neste sábado. Confira os horários e onde assistir.

Imperatriz x Santa Cruz – 17h – BAND (Norte e Nordeste) e DAZN

Paysandu x Manaus – 19h – DAZN

Campeonatos Internacionais -Jogos de hoje na TV

Confira os horários e como assistir ao jogos de hoje nos campeonatos europeus.

Inglês

Sheffield United x Manchester City – 09h30 – Fox Sports

Burnley x Chelsea – 12h – DAZN

Luton Town x Brentford – 12h – 2ª divisão – Fox Sports

Liverp o ol x West Ham – 14h30 – ESPN Brasil

Holandês

Ajax x F ortuna Sittard – 16h – ESPN

Italiano

Crotone x Atalanta – 11h – EI Plus

Internazi onale x Parma – 14h – BAND

Bologna x Cagliari – 16h45 – EI Plus

Espanhol

Real Madrid x Huesca – 10h – ESPN Brasil

Athletic Bilba o x Sevilla – 12h15 – ESPN Brasil

Osasuna x Atlétic o Madrid – 14h30 – Fox Sports

Aláves x Barcel ona – 17h – ESPN Brasil

Alemão

Todas as partidas são transmitidas através do aplicativo Onefootball. Ademais, você pode acessar através do celular ou pelo site.