Southampton x Newcastle: onde assistir ao jogo do Campeonato Inglês

A oitava rodada do Campeonato Inglês, a Premier League, tem início nesta sexta-feira (06) com o confronto entre Southampton x Newcastle, às 17h, no St Mary’s Stadium, na Inglaterra. Ademais, saiba onde assistir ao jogo.

O time anfitrião, que chegou a vencer o Everton, é o favorito para vencer o duelo, além de ter como principal objetivo subir cada vez mais na tabela. Já os visitantes querem mudar a situação e, principalmente, melhorar o desempenho em campo.

Southampton x Newcastle: onde assistir?

A partida tem transmissão do canal ESPN Brasil, na tv fechada, às 17h (Horário de Brasília).

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Entretanto, você também pode acompanhar através da plataforma WatchESPN.

Situação das equipes na temporada 2020/21

Nenhum dos dois disputam competições internacionais, portanto, permanecem focados no torneio nacional.

O Southampton ocupa 5ª posição da tabela, com treze pontos. São quatro vitórias, um empate e duas derrotas no campeonato. O principal objetivo do time é se manter na parte de cima da tabela, então, vem com tudo neste confronto.

Por outro lado, o Newcastle está em 11º, com onze ponto, sendo assim, contabiliza três triunfos, dois empates e duas derrotas. A equipe, que conseguiu empatar com o Tottenham e superar o Everton, possui um desempenho razoável, mas precisa voltar aos trilhos para quem sabe conseguir uma vaga em competições.

Possíveis escalações de Southampton x Newcastle

A equipe da casa conta com baixas importantes esta semana.

Danny Ings está fora por seis semanas, segundo informações do site oficial do clube inglês. Sam McQueen, Will Smallbone, Jan Bednarek e Diallo seguem lesionados.

Provável Southampton: McCarthy, Walker-Peters, Stephens, Vestergaard, Bertrand; Armstrong, Ward-Prowse, Romeu; Redmond, Adams, Walcott.

Do outro lado, o técnico Steve Bruce não tem com o que se preocupar, já que seu time não possui jogadores em falta de última hora. Entretanto, Martin Dubravka, Shelvey, Matt Ritchie e Dwight Gayle seguem em recuperação no departamento médico.

Provável Newcastle: Darlow; Schär, Lascelles, Fernandez, Murphy; Lewis, Hendrick, Longstaff, Almiron; Allan Saint-Maximin, Callum Wilson.