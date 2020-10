Everton perde para Southampton, mas segue líder do Campeonato Inglês

O Southampton recebeu neste domingo (25), no St Mary’s Stadium, o líder do Campeonato Inglês, o Everton, pela sexta rodada. Por 2 a 0, os anfitriões garantiram a vitória e quebraram a invencibilidade da equipe azul. Esta foi a primeira derrota para o clube de Carlo Ancelloti, entretanto, o Everton segue líder, com treze pontos. Assim, o rival Liverpool vem logo atrás, também com treze, separados apenas pelo saldo de gols.

Como foi a partida entre Southampton e Everton?

Todos os gols saíram na primeira etapa. A equipe da casa começou melhor no jogo, levando perigo até a defesa rival com Ings, Redmond e Adams, entretanto, não obtiveram sucesso.

Do outro lado, o colombiano James Rodriguez teve a chance de marcar em cobrança de falta e minutos depois, com Sigurdsson.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Contudo, aos 27 minutos, Ward-Prowse abriu o placar ao receber passe de Ings, mandando a bola para as redes de Pickford.

Não demorou para o Southampton ampliar a vantagem. Aos 35, Ings novamente fez a jogada, passou para Adams, que fez o segundo do jogo. Houve um terceiro, inclusive, mas foi marcado o impedimento em Armstrong.

No segundo tempo, o Everton parecia melhor, até perder Lucas Digne, expulso. Aí, a equipe da casa voltou a ditar o ritmo de jogo, forçando Pickford a realizar grandes defesas.

Ao apito final, o placar de 2 a 0 marcava o fim da boa sequência do Everton.

Confira as escalações:

Southampton: McCarthy; Walker, Bednarek, Vestergaard, Bertrand; Romeu, Ward-Prowse; Redmond, Armstrong; Ings, Adams

Everton: Pickford; Godfrey; Mina; Keane e Digne; Allan; Doucouré, Sigurdsson; James Rodríguez; Iwobi e Calvert-Lewin.

Como estão Southampton e Everton na Premier League?

O Everton continua na liderança, com treze pontos, mas com esta derrota, perdeu a chance de abrir vantagem contra os demais. São quatro vitórias, um empate e uma derrota. Por outro lado, o Southampton ocupa a 5ª posição, com dez pontos. Dessa forma, possui três triunfos, um empate e duas derrotas.

Próximo desafio

Pela sétima rodada da Premier League, o Southampton visita o Aston Villa, no sábado (31), às 12.

Enquanto o Everton enfrenta o Newcastle, fora de casa, no domingo (01), às 11h.

Confira os resultados deste domingo