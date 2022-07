Pan Americano de Ginástica 2022: como foi o ouro do Brasil

Com Rebeca Andrade e Flávia Saraiva, equipe feminina do Brasil desbancou Estados Unidos e garantiu o primeiro lugar

O Brasil é ouro no Pan Americano de Ginástica 2022! Na final por equipes realizada neste domingo, 17 de julho, a seleção feminina liderada por Rebeca Andrade e Flávia Saraiva garantiu a nota de 162,999 e ficou com o primeiro lugar, deixando os Estados Unidos em segundo lugar e o Canadá em terceiro. Confira como foi a final do Pan e a conquista da medalha de ouro.

A equipe brasileira já está com a vaga confirmada no Mundial de Ginástica Artística este ano.

A equipe feminina do Brasil escreveu mais um belo capítulo na história do esporte. Com Rebeca Andrade, medalhista olímpica, e Flávia Saraiva no comando do time, as brasileiras garantiram a medalha de ouro na final por equipes do Pan Americano de Ginástica 2022, realizado no Rio de Janeiro pelo fim de semana.

O time brasileiro trouxe Flávia, Rebeca, Lorrane Oliveira, Júlia Soares, Christal Bezerra e Carolyne Pedro para a disputa por equipes. Flávia garantiu quatro medalhas no Pan, enquanto Rebeca venceu nas assimétricas e sai com a prata na trave.

Confiantes, a primeira prova individual foi o salto. Carol, Flavia, Christal e Rebeca representaram o Brasil neste domingo de Pan, no Rio de Janeiro.

Carol marcou a nota de 13.167, Christal garantiu 12.433, enquanto Rebeca cravou o salto e teve boa execução, levando a nota de 14.500 e Flavia o total com 14.033. A nota da atual campeã olímpica foi a maior, desbanco as norte-americanas na competição.

Chegou a hora do segundo aparelho do dia, as barras assimétricas. Aqui, os Estados Unidos levaram a melhor. Zoe Miller faturou 14.467, enquanto Rebeca, medalha de ouro nas Olimpíadas de Tóquio, marcou 14.433.

Carolyne caiu da barra, enquanto Lorraine, reserva na equipe, fez 13.100, em sua estreia no Pan. Flavinha fez 13.600. Júlia Soares fez a nota de 11.200 por também sofrer a queda em sua apresentação.

Confira a apresentação de Rebeca.

Chegou a hora da trave, a temida prova na Ginástica Artística. O aparelho também é conhecido como cavalo por torcedores. Na briga entre EUA e Brasil, vantagem para as brasileiras depois que a americana Kayla sofreu uma queda.

Carolyne abriu a série com 11.667, também com queda de aparelho. Júlia, segunda brasileira a se apresentar, teve a nota de 13.667, sem cair.

Chegou a hora de Rebeca Andrade. A ginasta brilhou e, com a nota de 14.067, fez bonito com gritos da torcida em sua apresentação. O mesmo aconteceu com Flavinha, favorita no aparelho, com a nota de 14.433, a maior do dia.

O último aparelho foi o solo. Rebeca não disputou a prova para se poupar fisicamente. Carolyne foi a primeira brasileira no solo e marcou a nota de 12.200.

Christal também representou o Brasil e anotou 12.033, pisando fora do tablado algumas vezes e, por isso, acabou tendo desconto em sua nota. Júlia entrou para dançar e se apresentar, saindo com a nota de 12.533.

A última brasileira a se apresentar foi Flávia Saraiva, com 13.333.

No pódio final, as brasileiras ficaram com o ouro sob a nota de 162,999, enquanto o Estados Unidos com a prata tendo 161,000 e o Canadá com o bronze em 155,534.

Quando vai ser o Mundial de Ginástica Artística 2022?

O Mundial de Ginástica Artística vai acontecer de 29 de outubro a 6 de novembro em Liverpool, na Inglaterra. Este é o primeiro caminho para as Olimpíadas de Paris de 2024.

Serão três equipes asseguradas através do Mundial deste ano. Depois, nove no Mundial de 2023, na Bélgica, marcado para os dias 1 até 8 de outubro. Serão doze times com cinco atletas no total brigando pelas medalhas.

Também são atribuídas vagas em individuais, já que nem todos os atletas disputam todos os aparelhos. Este espaço será concedido aos atletas também no Mundial de 2022 e 2023, além de processo individual classificatório de cada time.

O Mundial de Ginástica Artística tem transmissão do canal SporTV no Brasil, disponível somente em operadoras de TV por assinatura. As redes sociais do Time Brasil @timebrasil também promete exibir os resultados.

