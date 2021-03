Paulistão 2022 na RedeTV? Emissora que transmitir futebol

O futebol sempre trouxe muita audiência para as emissoras de televisão. Não à toa, além da Rede Globo, o SBT voltou a investir no esporte por meio da Libertadores, assim como a Record com o Campeonato Carioca, além da Bandeirantes que tradicionalmente sempre se destacou por conta das transmissões esportivas. No entanto, uma outra emissora de tv aberta, pretende entrar nessa briga pela audiência nos esportes. Isso porque o Paulistão 2022 dever o foco da RedeTV!, que planeja voltar com tudo nas exibições esportivas.

Executivos da emissora paulista discutem sobre participarem das negociações de transmissão do próximo Paulistão. A seu favor, os representantes do canal apostam na boa relação com a Federação Paulista de Futebol, visto que a RedeTV! já transmitiu a Copa Paulista, competição com apenas equipes do interior do estado, além do Campeonato Paulista da categoria sub-20.

Paulistão 2022 na RedeTV! ?

Caso consiga os direitos de transmissão do Paulistão 2022, esta não será a primeira vez que a RedeTV! exibe o campeonato. Isso porque a emissora exibiu o estadual paulista em 2001, em divisão com a Rede Globo. No entanto, desde então o canal de Osasco nunca mais exibiu a competição.

O contrato entre Globo e Campeonato Paulista termina nesta temporada. Por isso, a RedeTV! planeja seu investimento na competição, visto que até o momento as principais concorrentes (Band, Record e SBT) não demonstraram interesse em entrar na briga. No entanto, a missão da emissora não deve ser fácil. Sem o Campeonato Carioca, a Rede Globo tem o Paulistão como seu carro-chefe nos Estaduais, e por isso detém os direitos da competição na tv aberta, fechada e no pay-per-view.

O valor pago pela emissora carioca à Federação Paulista de Futebol fica em torno de R$ 225 milhões. E ai, será que a RedeTV! terá “bolso” para superar esta quantia ?

A ideia da entidade é mudar o formato de vendas para a temporada que vem. Para isso, a FPF contratou a empresa Livemode, para ouvir interessados em transmitir o campeonato, e assim, dividir as vendas para as mídias.

Transmissões esportivas da RedeTV!

O esporte pouco aparece na grade da emissora paulista desde o ano passado. Sem renovar o contrato pelos direitos do Campeonato Turco, além de deixar de exibir a Copa Sul-Americana, em parceria com a plataforma DAZN, a RedeTV! ficou sem competições futebolísticas para exibir.

Fundada em 1999, a emissora é muito lembrada pela transmissão do Campeonato Brasileiro da Série B de 2008, ano em que o Corinthians ergueu a taça. Entretanto, a história do futebol na RedeTV! vai muito além da conquista do Timão. No ano de sua fundação, o canal detinha os direitos de um campeonato pouco vistoso na época, mas que hoje atrai os olhares de todos os torcedores: Champions League.

A emissora exibia o principal torneio entre clubes do mundo em sua grade de programação, no entanto após alguns anos a competição passou para a Band, Globo, mas hoje não é exibida na tv aberta brasileira.

Além também de exibir o Paulistão de 2001, a RedeTV! transmitiu no mesmo ano o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil, ambos em acordo com a Globo. No entanto, as competições saíram da grade do canal, após problemas de pagamento da emissora.

Outra ligação da empresa com o esporte ocorreu em 2004, ao fechar uma parceria com TopSports, agência de marketing esportivo. A partir dali, nascia a faixa de programação esportiva chamada “Esporte Interativo”. Estes foram os primeiros passos de um projeto que logo depois cresceu, e transformou-se num canal próprio das parabólicas. Entretanto, hoje o Esporte Interativo pertence ao Grupo Turner.

