Premiação Roland Garros 2022: quanto o vencedor vai embolsar no total

Segundo Grand Slam da temporada no tênis, o Roland Garros garante não apenas o prestígio de ser campeão, mas também um grandioso valor em dinheiro, como forma de recompensa pelo esforço exigido desde o começo da competição. Saiba qual é o valor da Premiação Roland Garros 2022 e como funciona o torneio até o fim.

Qual é a premiação de Roland Garros 2022

Além de faturarem a taça e o título do segundo Grand Slam mais importante da temporada no tênis, os tenistas também garantem uma premiação em dinheiro em Roland Garros.

Todos os anos, o valor do saibro sofre alterações por parte da entidade francesa, prometendo recompensar os profissionais. Em 2022, o torneio informou o aumento em 6,8%, distribuindo o total de € 43,6 milhões, ou seja, 222 milhões de reais na cotação de junho.

Em 2019, 2020 e 2021, o torneio tem marcado diferentes premiações para os tenistas. Isso porque a Covid-19 afetou gravemente a competição, diminuindo o público e consequentemente o faturamento da entidade francesa.

Confira a seguir os principais valores do simples feminino e masculino, além das duplas na premiação de Roland Garros em 2022.

SIMPLES FEMININO E MASCULINO

Campeão = € 2,2 milhões (R$11 milhões)

Vice-campeão = €1,1 milhões (R$5 milhões)

Semifinalistas = €600 mil (R$3 milhões)

Eliminado na primeira rodada = €62 mil (R$320 mil)

DUPLAS FEMININO E MASCULINO

Campeãs do masculino e feminino = €580 mil (R$3 milhões)

Troféus de Roland Garros

Não há como negar que os troféus de Roland Garros enchem os olhos dos tenistas. O caminho de cada profissional para alcançar a decisão é longo, mas vale cada minuto dentro do saibro mais emblemático e popular do mundo esportivo.

Os vencedores do Roland Garros recebem os troféus desde 1953. São desenhados desde o século XVII por La Maison Mellerio, joalheiros parisienses. Com o aumento da popularidade do torneio, os troféus também evoluíram.

Para a campeã do simples feminino, a taça Suzanne-Lenglen é entregue desde 1979. A peça é de prata, com duas alças levando o nome da vencedora de Roland Garros na temporada.

A dupla masculina campeã leva para casa a taça Jacques-Brugnon, homenagem para o tenista Jacques Brugnon.

Seu design foi criado em 1989, onde a pequena taça desenhada com apliques tem a base totalmente decorada em relevo, contando também com caneluras.

Para a dupla feminina vencedora na competição, a entidade de tênis francesa entrega a taça Simonne-Mathieu, criada em 1990. O adorno tem duas pequenas alças também no formato de cisnes, além de ser totalmente moldurado em folhas.

Diferente dos demais, o troféu das duplas femininas é redondo.

Por fim, o campeão do simples masculino, o Musketeers é entregue desde o ano de 1981. Em formato de tigela de prata com pequenas folhas, duas alças em formato de cisne e montado sobre uma base de mármore, a taça é uma homenagem aos quatro grandes tenistas franceses: Jean Borotra, Jacques Brugnon, Henri Cochet e René Lacoste.

Como funciona Roland Garros?

O torneio Roland Garros segue o mesmo formato dos outros Grand Slam. A primeira fase é a qualificatória, onde os tenistas do ranking de atletas disputam uma vaga na chave principal.

Os atletas cabeças de chave são definidos através do ranking oficial, onde os primeiros colocados e consequentemente os maiores campeões tornam-se anfitriões nos duelos e também em cada uma das chaves.

Realizado na França, o Ronald Garros dá início oficialmente nas disputas após o sorteio, onde as chaves de cada categorias são definidas. As categorias são simples feminino e masculino, duplas femininas e masculinas, juvenil simples e duplas e cadeira de rodas.

Na competição, quatro rodadas são realizadas na primeira fase, seguindo para as quartas de final, semifinais e a tão sonhada final.