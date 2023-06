Premiação Roland Garros: quanto Bia Haddad pode ganhar?

Bia Haddad já faz história no tênis, e além dos títulos de prestígio, a jogadora também está disputando uma gorda premiação de Roland Garros neste evento de Grand Slam. O prêmio em dinheiro total do Aberto da França 2023 voltou aos níveis pré-pandêmicos, depois de sofrer uma ligeira redução nos últimos anos devido à pandemia.

Qual a premiação Roland Garros em 2o23?

Depois de alguns anos em que o prêmio em dinheiro foi forçado a ser reduzido devido à pandemia, o pote do Aberto da França de 2023 retornou aos níveis pré-pandêmicos. Com isso, a premiação Roland Garros em 2o23 total deste ano chega a € 49,6 milhões, o que representa um aumento de 12,3% em relação a 2022. Aqui está o detalhamento completo:

Premiação Roland Garros individual masculinos e femininos:

Vencedor: £ 2.004.759

Vice-campeão: £ 1.002.380

Semifinalistas: £ 549.130

Quartas de final: £ 348.654

Rodada 4: £ 209.192

Rodada 3: £ 123.772

Rodada 2: £ 84.549

Rodada 1: £ 60.143

Premiação Roland Garros duplas masculinas e femininas:

Vencedor: £ 508.445

Vice-campeão: £ 254.223

Semifinalistas: £ 127.542

Quartas de final: £ 68.942

Rodada 3: £ 37.056

Rodada 2: £ 23.268

Rodada 1: £ 14.650

Premiação Roland Garros de duplas mistas:

Vencedor: £ 106.339

Vice-campeão: £ 53.170

Semifinalistas: £ 27.021

Quartas de final: £ 15.254

Rodada 2: £ 8.716

Rodada 1: £ 4.358

Bia Haddad na semifinal do tênis

A tenista Beatriz Haddad Maia se tornou a primeira mulher brasileira a chegar às semifinais de Roland-Garros na era Open depois de derrotar Ons Jabeur por 3-6, 7-6(5) e 6-1 na quarta-feira.

Ela se tornou a primeira brasileira nas quartas de final de qualquer Slam desde Maria Bueno em 1968 no Aberto dos Estados Unidos.

“Gostaria de agradecer a todos que vieram hoje me apoiar, principalmente os brasileiros”, disse a tenista. “Acho que nos Grand Slams temos a chance de nos recuperar por um dia, então tive um dia de folga e tenho um time incrível. Acho que trabalhamos o ano todo para estar nesse momento. Lembro que no meio do segundo set, meu treinador me mostrou o relógio, era uma hora e meia, e pensei: ‘OK, talvez eu tenha mais duas horas’. Tive que ter paciência, ela é uma das melhores jogadoras do mundo. Estou muito feliz comigo e com minha equipe hoje.”

SAIBA: Quando é o próximo jogo da Bia Haddad em Roland Garros 2023