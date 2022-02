Programação das Olimpíadas de Inverno 2022: agenda de sábado (05/02)

Com os Jogos Olímpicos de Pequim oficialmente abertos após a cerimônia de abertura, o sábado, 5 de fevereiro de 2022, apresenta disputas nas mais diferentes modalidades entre a neve e o gelo, reunindo mais de três mil atletas em busca do tão sonhado pódio. A seguir, confira a programação das Olimpíadas de Inverno neste sábado, onde assistir e o horário.

Programação das Olimpíadas de Inverno – 05/02/2022

As Olimpíadas estão oficialmente abertas em Pequim, na China. Após a cerimônia de abertura realizada ontem, no Estádio Nacional de Pequim, conhecido como “Ninho de Pássaros”, a competição de inverno dá início para as buscas por medalhas na temporada.

Ao todo, três mil atletas em 15 modalidades disputam os Jogos Olímpicos de Inverno de Pequim. O Brasil vem em busca da sua primeira medalha com onze atletas na delegação, incluindo os veteranos Jaqueline Mourão, do esqui cross-country e Edson Bindilatti, do boslead.

Neste sábado, modalidades como patinação artística, snowboard, esqui alpino, curling e patinação de velocidade serão realizadas durante a manhã, noite e a madrugada com as disputas dos Jogos Olímpicos em Pequim, na China.

CURLING ❄️

03:05 – Duplas Misto na Fase Classificatória (China x Estados Unidos)

03:05 – Duplas Misto na Fase Classificatória (República Tcheca x Grã-Bretanha)

03:05 – Duplas Misto na Fase Classificatória (Suécia x Canadá)

03:05 – Duplas Misto na Fase Classificatória (Austrália x Itália)

09:05 – Duplas Misto na Fase Classificatória (Grã-Bretanha x Itália)

09:05 – Duplas Misto na Fase Classificatória (Noruega x China)

09:05 – Duplas Misto na Fase Classificatória (República Tcheca x Suíça)

09:05 – Duplas Misto na Fase Classificatória (Estados Unidos x Canadá)

22:05 – Duplas Misto na Fase Classificatória (Estados Unidos x República Tcheca)

22:05 – Duplas Misto na Fase Classificatória (Grã-Bretanha x China)

BIATLO ❄️

06:00 – Revezamento 4x6km Misto – Final 🥇

ESQUI ALPINO ⛷️

00:00 – Downhill Masculino Treinamento

ESQUI CROSS-COUNTRY ⛷️

04:45 – Esquiatlo 7.5km + 7.5 km Feminino – Final 🥇

ESQUI ESTILO LIVRE⛷️

07:00 – Moguls Masculino – Classificação

08:30 – Moguls Masculino – Final 1

09:05 – Moguls Masculino – Final 2

09:40 – Moguls Masculino – Final 🥇

HÓQUEI NO GELO 🏒

01:40 – Fase de grupos no Feminino (Canadá x Finlândia)

05:40 – Fase de grupos no Feminino (Japão x Dinamarca)

05:40 – Fase de grupos no Feminino (República Tcheca x Suécia)

10:10 – Fase de grupos no Feminino (Estados Unidos x ROC)

LUGE ❄️

03:36 – Individual Feminino Treinamento

05:20 – Individual Feminino Treinamento

08:10 – Individual Masculino

09:50 – Individual Feminino

21:00 – Individual Feminino Treinamento

22:45 – Individual Feminino Treinamento

PATINAÇÃO DE VELOCIDADE ⛸️

05:30 – 3000m Feminino – Final 🥇

PATINAÇÃO DE VELOCIDADE EM PISTA CURTA⛸️

08:00 – 500m Feminino – Classificatórias

08:38 – 1000m Masculino – Classificatórias

09:23 – Revezamento por Equipes Mistas – Quartas de final

09:53 – Revezamento por Equipes Mistas – Semifinais

10:18 – Revezamento por Equipes Mistas – Final B

10:26 – Revezamento por Equipes Mistas – Final 🥇

SALTO DE ESQUI ⛷️

02:15 – Pista Normal Individual Masculino

03:20 – Pista Normal Individual Masculino – Classificação

06:45 – Pista Normal Individual Feminino

07:45 – Pista Normal Individual Feminino – Classificação

08:35 – Pista Normal Individual Feminino – Final 🥇

SNOWBOARD 🏂

00:47 – Snowboard Slopestyle Feminino – Classificação

22:30 – Snowboard Slopestyle Feminino – Final

22:57 – Snowboard Slopestyle Feminino – Final

PATINAÇÃO ARTÍSTICA ⛸️

22:30 – Evento de Equipes – Patinação Individual Feminino em Programa Curto

Onde assistir as Olimpíadas de Inverno 2022?

Pela primeira vez, a TV Globo promete realizar a cobertura completa das Olimpíadas de Inverno. A emissora carioca vai exibir sempre na madrugada as principais disputas da competição entre a neve e o gelo. Do outro lado, pela TV fechada, o SporTV é o grande responsável por passar todos os confrontos ao vivo.

No streaming, o GloboPlay e o canal das Olimpíadas oficial vão disponibilizar as retransmissões.

Globo

A emissora da televisão aberta deu início para a transmissão dos Jogos Olímpicos de Inverno ontem, com o resumo da cerimônia de abertura e as principais disputas como a patinação artística, snowboard e o curling. O narrador Everaldo Marques e Daniel Pereira vão comandar as transmissões sempre pela madrugada, a partir da 1 da manhã, após o Jornal da Globo.

SporTV

Com Natália Lara, Bernardo Edler e Sérgio Arenillas, o SporTV 2 é o carro-chefe da emissora nas transmissões dos Jogos Olímpicos de Inverno. Sempre pela noite, madrugada e manhã, o canal vai passar as emoções das principais disputas de Pequim.

GloboPlay

O serviço de streaming vai disponibilizar aos assinantes o acesso completo dos canais SporTV de graça. Para assinar, é necessário acessar o portal (www.globoplay.globo.com) e assinar pelo valor de R$19,90 ao mês.

Olympics Channel

Se você não é assinante nem da TV por assinatura ou da plataforma de streaming mas quer acompanhar de perto todas as emoções dos esportes de inverno, então pode acompanhar através do portal oficial das Olimpíadas, o Olympics Channel.

Pelo site (www.olympics.com), da para acessar os links das modalidades e acompanhar, mas sem narração, as disputas de graça pelo celular, computador, tablets ou televisão.

Leia também

Olimpíadas de Inverno 2022: onde assistir e programação