Programação e horários do GP dos Estados Unidos em 2021 na Fórmula 1

O Grande Prêmio dos Estados Unidos, realizado no Circuito das Américas, no Texas, será entre os dias 22 e 24 de outubro pela temporada 2021 na Fórmula 1. A disputa entre Max Verstappen e Lewis Hamilton pela liderança na classificação continua acirrada na reta final. Então, confira a programação completa do GP dos Estados Unidos no fim de semana da Fórmula 1 em 2021.

As corridas ganham mais emoção a partir deste domingo já que faltam apenas seis corridas para terminar a temporada 2021 da Fórmula 1. O confronto entre Verstappen, que busca o primeiro título do Mundial, e Lewis Hamilton, próximo de se tornar o maior campeão da modalidade com oito títulos, tende a crescer cada vez mais nas pistas enquanto nada está definido na classificação.

O Grande Prêmio dos Estados Unidos é a décima sétima etapa, realizado nos dias 22 até 24 de outubro, com três treinos livres, um classificatório e a corrida oficial no domingo no Circuito das Américas em Austin, no estado do Texas.

Confira a programação completa entre datas e horários do fim de semana.

Sexta-feira (22/10)

Treino Livre 1 – 13h30

Treino Livre 2 – 17h

Sábado (23/10)

Treino Livre 3 – 15h

Treino Classificatório – 18h

Domingo (24/10)

Corrida do GP dos Estados Unidos – 16h

Conheça o Circuito das Américas na Fórmula 1

Idealizado pelo arquiteto alemão Hermann Tilke em colaboração com o escritório de arquitetura americano HKS, o Circuito das Américas recebeu pela primeira vez uma corrida da Fórmula 1 em 2021 com o primeiro Grand Prix tendo a vitória de Lewis Hamilton enquanto ainda dirigia pela McLaren.

O GP dos Estados Unidos em 2021 exigirá dos pilotos 56 voltas no Circuito de 5.513 quilômetros em Austin no próximo domingo, 24 de outubro.

A pista norte-americana tem muitas curvas, o que muitas vezes se assemelha ao circuito de Silverstone, ou a pista de Suzuka, no Japão, mas a ação fica para a ampla curva 1, que exige dos pilotos muita velocidade a agilidade para avançar sobre o trecho.

Classificação da Fórmula 1 em 2021

Max Verstappen, da Red Bull, mantém-se em primeiro lugar na Fórmula 1 com 262.5 pontos, enquanto Lewis Hamilton está em segundo lugar com 256.5 pontos, ou seja, a disputa permanece cada vez mais viva na reta final da temporada.

1 Max Verstappen (Red Bull) – 262.5 pontos

2 Lewis Hamilton (Mercedes) – 256.5 pontos

3 Valterri Bottas (Mercedes) – 177 pontos

4 Lando Norris (McLaren) – 145 pontos

5 Sergio Pérez (Red Bull) – 135 pontos

6 Carlos Sainz (Ferrari) – 116.5 pontos

7 Charles Leclerc (Ferarri) – 116 pontos

8 Daniel Ricciardo (McLaren) – 95 pontos

9 Pierre Gasly (Alpha Tauri) – 74 pontos

10 Fernando Alonso (Alpine) – 58 pontos

11 Esteban Ocon (Alpine) – 46 pontos

12 Sebastian Vettel (Aston Martin) – 35 pontos

13 Lance Stroll (Aston Martin) – 26 pontos

14 Yuki Tsunoda (Alpha Tauri) – 18 pontos

15 George Russell (Williams) – 16 pontos

16 Nicholas Latifi (Williams) – 7 pontos

17 Kimi Raikkonen (Alfa Romeo) – 6 pontos

18 Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo) – 1 ponto

19 Mick Schumacher (Haas) – 0 ponto

20 Robert Kubica (Alfa Romeo) – 0 ponto

21 Nikita Mazepin (Haas) – 0 ponto

