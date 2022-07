Prova no Brasil será a penúltima de 2022

Quando acaba a F1 em 2022? Veja calendário com datas

Ao todo, em 2022, 22 corridas serão realizadas da Fórmula 1. A última competição será em 20 de novembro, com o GP de Abu Dhabi. No segundo semestre ainda terão os GPs da França, Hungria, Bélgica, Holanda, Itália, Singapura, EUA, Japão, Cidade do México, São Paulo e Abu Dhabi. Veja como está o calendário e quando acaba a F1 em 2022.

Quando acaba a F1 em 2022

No dia 20 de novembro, no GP de Abu Dhabi, será Quando acaba a F1 em 2022. Neste ano, a Fórmula 1 programou 22 corridas; o mais longo de todos os tempos.

A Fórmula 1 anunciou que o GP da Rússia não será substituído. A corrida estava marcada para ocorrer em Sochi em 25 de setembro , mas após a invasão da Ucrânia pela Rússia em 24 de fevereiro , as equipes de F1, FIA e F1 concordaram que a corrida não iria adiante.

A F1 anunciou que três corridas de velocidade serão realizadas na temporada de 2022. Houve um trio de Sprints experimentais em 2021, que viram o grid definido para a corrida de domingo por um sprint de 100 km no sábado, com os três primeiros colocados recebendo pontos no campeonato.

Os sprints em 2022 serão um pouco diferentes, com pontos agora pagos aos oito primeiros colocados e a pole position oficial sendo conquistada pelo piloto mais rápido na sessão de sexta-feira. O grid para o GP principal no domingo ainda será definido pelas posições finais no sábado.

Veja o calendário da Fórmula 1 no segundo semestre de 2022:

GP da Hungria – 31 de julho

GP da Bélgica – 28 de agosto

GP da Holanda – 4 de setembro

GP da Itália – 11 de setembro

GP de Singapura – 2 de outubro

GP do Japão – 9 de outubro

GP dos EUA – 23 de outubro

GP da Cidade do México – 30 de outubro

GP de São Paulo – 13 de novembro

GP de Abu Dhabi – 20 de novembro

GP de São Paulo será o penúltimo de 2022

O Grande Prêmio do Brasil da Fórmula 1 irá ocorrer nos dias 11, 12 e 13 de novembro, em São Paulo, no autódromo de Interlagos. Será a penúltima corrida de Fórmula 1 do ano.

Devido a nova negociação com a organização do evento, um novo contrato com a categoria válido até o final da temporada 2025, permite que, no Brasil, o GP seja chamado de GP de São Paulo.

Como o GP começou no Brasil?

O Grande Prêmio do automobilismo chegou ao Brasil em 1972, sendo disputado pela primeira vez no autódromo de Interlagos.

Quem começou com o automobilismo no país foi Chico Landi, o piloto era famoso entre os anos de 1947 e 1957, tendo participado de todas as grandes corridas automobilísticas da época.

Ele se destacou mundialmente como vencedor do segundo Grande Prêmio de Bari, em 1948, a mais importante prova de automobilismo da época e a primeira da Ferrari na categoria.

Chico Landi trouxe, então, o automobilismo para o Brasil ainda em 1950 e com ele vieram outros grandes corredores da época. Em 70, chegou Emerson Fittipaldi. E, assim, se preparou o terreno para a grande corrida de 1972.

Onde assistir as corridas da Fórmula 1 2022?

A Rede Bandeirantes é quem detém os direitos de transmissão da Fórmula 1 desde a temporada 2021. As corridas, assim, são transmitidas na TV Aberta pelo canal da Band e pela TV Fechada pelo Band Sports.

Vale lembrar que as corridas classificatórias que ocorrem nos sábados também são transmitidas pela TV Aberta, além, claro, das corridas oficiais.

A Band Sports fica responsável por transmitir as corridas das sextas-feiras e as reprises das corridas oficiais, realizadas aos domingos.

Para aqueles que desejarem acompanhar as corridas de maneira online, é possível assistir pelo aplicativo exclusivo da emissora, o BandPlay. Outra opção é entrar no site da Band (band.com.br) e acessar a opção de assistir ao vivo.

Como funciona a pontuação da Fórmula 1?

Em 2022, a FIA alterou as regras da pontuação da Fórmula 1, fazendo com que a contagem fosse feita a partir do número de voltas que os pilotos completam na corrida. A mudança foi feita para evitar que os próprios pilotos fossem prejudicados caso a prova fosse suspensa antes da hora e não pudesse retomar por emergências de acidentes ou chuva.

Vale destacar também que a pontuação varia se a volta é completa, se tiver 50% ou 75% de voltas completas, apenas 25% ou 50% de prova completadas ou se tiver menos de 25% da prova feita.

Em linhas gerais, a pontuação funciona da seguinte forma:

1ª posição – 25 pontos

2ª posição – 18 pontos

3ª posição – 15 pontos

4ª posição – 12 pontos

5ª posição – 10 pontos

6ª posição – 8 pontos

7ª posição – 6 pontos

8ª posição – 4 pontos

9ª posição – 2 pontos

10ª posição – 1 ponto

O piloto que fizer a volta mais rápida também ganha um ponto extra. Tanto ele quanto o construtor do carro ganham esse ponto. Agora tem um detalhe: esse ponto só vale se ele estiver entre as dez primeiras posições da classificação.

Em caso de empate, o primeiro detalhe a ser avaliado é o número de vitórias na temporada, assim, quem ganhou mais provas tem a vantagem. Se persistir o empate, segue as regras: número de segundos lugares em corridas, soma das vezes que o piloto ficou em terceiro lugar.

Quanto tempo dura uma corrida da Fórmula 1?

Todas as corridas da F1 devem ter número de voltas suficientes para completar a distância de 305 km, se der o tempo total e não for completado, a corrida é encerrada e o primeiro colocado é declarado vencedor.

A única exceção à regra é o Monaco, que a distância da corrida é calculada como o número mínimo de voltas superior a 260 quilômetros.

A corrida mais longa da história da F1 foi a do Grande Prêmio do Canadá 2011, ela teve quatro horas e quatro minutos de duração. Isso ocorreu devido ao longo tempo que a competição ficou paralisada. Nessa ocasião, devido às fortes chuvas em Montreal, o GP do Canadá foi interrompido por cerca de duas horas.

No início de 2021, a FIA alterou o regulamento desportivo e reduziu, assim, o tempo máximo de duração de uma corrida de Fórmula 1 de quatro para três horas.

E se tiver alguma intercorrência? Bem, nesse caso o Grande Prêmio é interrompido e a contagem do tempo é parada.

Segundo o regulamento, se a corrida for suspensa, a duração da suspensão será adicionada ao período da corrida até um tempo total máximo de três horas.