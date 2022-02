Programação Olimpíadas de Inverno 2022: agenda de segunda – 07/02

Com onze modalidades entre a neve e o gelo, os Jogos Olímpicos de Inverno de Pequim vão acontecer nesta segunda-feira, 7 de fevereiro de 2022, com seis finais. O Brasil, entretanto, não aparece em nenhuma das competições. Confira onde vai passar a programação das Olimpíadas de Inverno 2022 hoje, segunda-feira, e onde assistir.

Programação das Olimpíadas de Inverno 2022

A agenda das Olimpíadas de Inverno nesta segunda-feira apresenta onze modalidades, onde seis participações entre elas são finais valendo a medalha de ouro, prata e bronze no pódio.

Entre os países favoritos estão Noruega, Alemanha, Estados Unidos, Japão, China e o ROC, o Comitê Olímpico da Rússia, já que o país está banido por tempo determinado após o caso de doping no atletismo.

Mesmo com onze atletas competindo, o Brasil ainda não conseguiu nenhuma participação em finais este ano. Em toda a história, também nunca conquistou um pódio por se tratar de um país tropical.

A seguir, confira a programação de esportes nas Olimpíadas de Inverno 2022 em Pequim, na China.

BIATLO ❄️

06:00 – 15km Individual Feminino – Final 🥇

CURLING

09:05 – Duplas Mistas na Semifinal (Noruega x Grã-Bretanha)

09:05 – Duplas Mistas na Semifinal (Itália x Suécia)

COMBINADO NÓRDICO ❄️

03:30 – Gundersen Pista Normal/10km Treinamento

ESQUI ALPINO ⛷️

01:00 – Downhill Masculino – Final

03:30 – Slalom Gigante Feminino – Final

ESQUI ESTILO LIVRE⛷️

00:00 – Big Air Feminino – Classificação

02:30 até 04:00 – Estilo Livre Big Air Masculino – Classificação

23:00 – Big Air Feminino – Final Percurso 1

22:00 – Big Air Feminino – Final Percurso 2

23:45 – Big Air Feminino – Final 🥇

HÓQUEI NO GELO 🏒

01:10 – Rodada Preliminar Feminina (ROC x Canadá)

05:40 – Rodada Preliminar Feminina (Dinamarca x República Tcheca)

10:10 – Rodada Preliminar Feminina (China x Suécia)

10:10 – Rodada Preliminar Feminina (Suíça x Finlândia)

LUGE ❄️

05:00 – Duplas Treinamento

06:20 – Duplas Treinamento

08:50 – Individual Feminino

10:30 – Individual Feminino

22:30 – Duplas Treinamento

23:50 – Duplas Treinamento

PATINAÇÃO ARTÍSTICA ⛸️

00:35 – Evento de Equipes – Patinação Individual Feminina – Final 🥇

22:15 – Patinação Individual Masculino – Programa Curto

PATINAÇÃO DE VELOCIDADE ⛸️

05:30 – 1500m Feminino – Final 🥇

PATINAÇÃO DE VELOCIDADE EM PISTA CURTA ⛸️

08:30 – 500m Feminino – Quartas de Final

08:44 – 1000m Masculino – Quartas de Final

09:13 – 500m Feminino – Semifinais

09:20 – 1000m Masculino – Semifinais

09:41 – 500m Feminino – Final B

09:46 – 500m Feminino – Final 🥇

09:52 – 1000m Masculino – Final B

09:58 – 1000m Masculino – Final 🥇

SALTO DE ESQUI ⛷️

07:30 – Equipe Mista de Testes

08:45 – Equipe Mistas – Primeira rodada

09:51 – Equipe Mistas – Final 🥇

SKELETON ❄️

01:25 – Masculino Treinamento

SNOWBOARD 🏂

01:00 – Snowboard Slopestyle Masculino

01:54 – Snowboard Slopestyle Masculino – Final 🥇

23:40 – Slalom Gigante Paralelo Feminino – Classificação

Onde assistir as Olimpíadas de Inverno hoje?

As modalidades das Olimpíadas de Inverno podem ser assistidas na Globo (TV aberta), durante a madrugada de segunda a segunda, e também no SporTV 2 (TV por assinatura), GloboPlay (Serviço de Streaming) e o Canal das Olimpíadas no Youtube (Site e Aplicativo).

Globo

Pela televisão aberta, é possível acompanhar a programação sempre de madrugada, de segunda a segunda, sob o comando de Everaldo Marques e Daniel Pereira. Para acompanhar, basta sintonizar o número da emissora.

No entanto, a opção para assistir o canal online é através do GloboSat e também no site do GloboPlay (www.globoplay.globo.com), disponível para os internautas.

SporTV

O canal da TV por assinatura vai transmitir toda a agenda dos Jogos Olímpicos. Com Natália Lara, Bernardo Edler e Sérgio Arenillas no comando da narração, contando com a participação de comentaristas e especialistas nos esportes, a emissora é o carro-chefe em Pequim.

GloboPlay

O serviço de streaming disponibiliza aos assinantes o acesso completo dos canais SporTV de graça. Para assinar, é necessário acessar o site (www.globoplay.globo.com) e assinar pelo valor de R$19,90 no mês.

Olympics Channel

Se você não é assinante nem da TV por assinatura ou da plataforma de streaming mas quer acompanhar de perto todas as emoções dos esportes de inverno, então pode acompanhar através do portal oficial das Olimpíadas, o Olympics Channel.

Pelo site (www.olympics.com), da para acessar os links das modalidades e acompanhar, mas sem narração, as disputas de graça pelo celular, computador, tablets ou televisão.

Leia também

Olimpíadas de inverno 2022: modalidades e jogos