Próxima corrida de Fórmula 1: horários do GP do Azerbaijão de 2022

A Red Bull agora é vencedora de cinco das sete corridas de Fórmula 1 deste ano, incluindo as quatro últimas consecutivas: Sergio Perez liderou o pódio mais recente, levando para casa a vitória no Grande Prêmio de Mônaco. Agora, os pilotos vão se encontrar no GP do Azerbaijão de 2022 para a próxima corrida de Fórmula 1, que ocorre nesse fim de semana de 12 de junho.

O Grande Prêmio do Azerbaijão de Fórmula 1 de 2022 acontecerá no Circuito da Cidade de Baku, dando aos fãs uma visão da arquitetura moderna e dos edifícios históricos ao redor da capital do Azerbaijão.

Após uma pausa de duas semanas, a F1 retorna no domingo, 12 de junho, para o Grande Prêmio do Azerbaijão, com a corrida no Circuito da Cidade de Baku.

Próxima corrida de F1: Grande Prêmio do Azerbaijão

Data: domingo, 12 de junho

Largada: 08:00 (horário de Brasília)

Como assistir a Fórmula 1 no Brasil

A Band vai transmitir ao vivo a corrida desse fim de semana. Além da TV aberta, o público pode acompanhar o GP da F1 pelo site https://www.band.uol.com.br/ – é de graça.

É possível acompanhar também pela BandNews FM, Rádio Bandeirantes e Bandplay.

Para os espectadores do Brasil, todas as corridas da temporada de Fórmula 1 de 2022 estarão disponíveis na família de redes da Band.

Calendário F1 de 2022

Existem 22 eventos programados no calendário da F1 para 2022, uma corrida a menos de igualar a marca do calendário mais longo da F1.

A temporada começou no Bahrein em 20 de março e terminará com o habitual Grande Prêmio de Abu Dhabi, embora um pouco mais cedo do que o habitual, em novembro. Se o cronograma se mantiver, este será o fim mais cedo da temporada de Fórmula 1 desde que terminou em 4 de novembro de 2013.

Retornando à lista de 2022 da F1 estão os Grandes Prêmios do Canadá e do Japão, ambos cancelados em 2021 em meio às consequências da pandemia de coronavírus.

O calendário também inclui a viagem inaugural do Grande Prêmio de Miami, a primeira de duas corridas nos Estados Unidos em 2022. O habitual GP dos Estados Unidos acontecerá em outubro.

O Grande Prêmio da Rússia, originalmente marcado para 25 de setembro, foi cancelado devido ao conflito em curso entre a Rússia e a Ucrânia.