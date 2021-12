A tradicional Corrida de São Silvestre promete reunir na próxima sexta-feira, 31 de dezembro de 2021, grandes atletas da maratona em busca do título, além de curiosos dispostos a competir pelo simples prazer do esporte. Este ano o torneio conta com valores diferentes aos anteriores. Confira qual é a premiação da São Silvestre 2021.

Qual é a premiação da Corrida de São Silvestre 2021?

A premiação da corrida de São Silvestre chega a 256 mil reais somando todas as categorias. Ao fim do evento de São Silvestre, somente os participantes das categorias Elite Masculino e Feminino ganham o prêmio especial em dinheiro como forma de incentivo, sendo os atletas que terminarem da 1ª até a 6ª posição.

O corredor que terminar em primeiro lugar vai faturar, de acordo com o regulamento da São Silvestre, o total de R$50 mil, tanto para o masculino como feminino. Já o vice embolsa 25 mil enquanto o terceiro lugar leva 15 mil para casa.

O quarto lugar garante R$12 mil, o quinto R$10 mil e o sexto lugar da corrida 6 mil reais. O valor total é de R$118 mil, direto dos cofres da organização do evento. Além disso, o primeiro brasileiro e brasileira que terminarem à frente na classificação da Elite vão ganhar 10 mil reais.

O regulamento também informa que não haverá premiações por faixa etária muito menos entrega de troféus no pódio. Já na categoria de atletas com deficiência todos os participantes que completarem a prova vão ganhar uma medalha especial ou até mesmo um troféu.

No setor Cadeirantes, os três primeiros vão receber uma medalha de participação.

A seguir, confira todos os valores que serão distribuídos aos vencedores de São Silvestre em 2021.

PREMIAÇÃO ELITE FEMININO / MASCULINO NA SÃO SILVESTRE 2021

1º colocado – R$ 50 mil

2º colocado – R$25 mil

3º colocado – R$15 mil

4º colocado – R$12 mil

5º colocado – R$10 mil

6º colocado – R$6 mil

TOTAL DA PREMIAÇÃO = R$118 mil

PRIMEIRO BRASILEIRO E BRASILEIRA DA ELITE FEMININO MASCULINO NA SÃO SILVESTRE 2021

1º brasileiro e brasileira – R$10 mil

TOTAL DA PREMIAÇÃO DA ELITE -R$128 mil

TOTAL DA PREMIAÇÃO GERAL MASCULINO E FEMININO NA SÃO SILVESTRE 2021 = R$256 mil.

Onde assistir a São Silvestre em 2021?

A Globo e a TV Gazeta vão transmitir através da TV aberta o Circuito de São Silvestre em 2021 na parte da manhã para todo o Brasil de graça e ao vivo.

Na Gazeta, a realizadora do evento, a emissora promete dar início a partir das 07h15 (horário de Brasília) com o programa ”São Silvestre Show” direto da Avenida Paulista com repórteres espalhados por todo o circuito, além de muita informação sobre cada um dos competidores.

Já a Globo vai transmitir a São Silvestre somente a partir das 07h30 com a narração de Cléber Machado e comentários de Adriana Aparecida da Silva e Edson Luciano.

Corrida de São Silvestre 2021 vai acontecer?

Um ano depois, a Corrida Internacional de São Silvestre está de volta. Em 2020, a competição de rua mais tradicional do Brasil não aconteceu por conta da pandemia do Covid-19, tendo a sua edição cancelada.

A Fundação Casper Líbero, com o apoio da Gazeta e os seus patrocinadores, vai realizar a 96ª edição da São Silvestre no último dia do ano, 31 de dezembro de 2021, para celebrar o esporte. É importante ressaltar que a competição promete seguir todos os protocolos de saúde.

A largara será feita na Avenida Paulista, altura do número 2000 com a Rua Augusta, através de setores, onde cada participante tem o seu número. A primeira categoria a largar é a de Cadeirantes, a partir das 7h25. Depois, a Elite Feminina entra na pista às 7h40, enquanto a Elite Masculina, o Pelotão Geral e todas as outras categorias começam a partir das 8h05.

A Elite Masculina tem 21 atletas, enquanto a Feminina contará com 20. O Pelotão Geral corresponde a categoria participava, onde competem somente pelo prazer ao esporte.

