Cuca na Seleção Brasileira? Entenda a polêmica envolvendo o técnico

Campeão do Campeonato Mineiro, Copa do Brasil e Brasileirão em 2021 com o Atlético Mineiro, o técnico Cuca optou por entregar o cargo no final da temporada alegando problemas pessoais. No entanto, alguns torcedores e até mesmo a imprensa brasileira tratou a opção de Cuca como um possível caminho até a Seleção Brasileira no futuro.

Cuca vai ser técnico na Seleção Brasileira?

Até o momento, não existe nenhuma prova concreta de que Tite será desligado do time ou de que Cuca vai mesmo treinar a Seleção Brasileira em um futuro próximo, onde nenhuma palavra foi dita pela CBF.

No entanto, de acordo com informações da Rádio Itatiaia, a ideia de Cuca de sair do clube e ficar em evidência para uma possível vaga na Seleção passou pela cabeça dos dirigentes do Atlético. Isso porque, caso o Brasil não ganhe a Copa de 2022, a CBF poderá realizar mudanças no comando técnico. Cuca ganhou a Tríplice Coroa em 2021 e, com isso, torna-se o mais preterido para o cargo por torcedores.

Não existem indícios de troca de comando até então, onde Tite se mantém no cargo e Cuca vai tirar tempo para si com a família. Em entrevista ao programa G4, no canal por assinatura BandSports, Cuca revelou que o principal fator que o levou a sair do Galo foi a sua família, buscando passar mais tempo com a esposa, os filhos e principalmente as netas. No entanto, o técnico também citou a Seleção Brasileira.

“Hoje, sinceramente, eu penso em me recuperar, dar uma descansada boa, organizar as coisas aqui com a minha família e depois sim pensar no processo 2022. Naturalmente, quando a gente está vivendo um bom momento, sempre o nome da gente é lembrado para a Seleção”.

Confira cortes da entrevista de Cuca ao programa do BandSports.

Situação de Tite na Seleção Brasileira

Enquanto alguns cogitam Cuca na Seleção, o técnico Tite se mantém firme no cargo. Recentemente, o Brasil se garantiu antecipadamente na Copa do Mundo de 2022, em novembro no Catar, após ficar em primeiro lugar nas Eliminatórias da Conmebol.

Tite contabiliza 68 partidas sob o comando da Seleção, sendo 51 vitórias, 21 empates e 5 derrotas incluindo jogos em Copa do Mundo, Eliminatórias, Amistosos e Copa América. Entre os títulos conquistados estão uma Copa América em 2019.

No entanto, é muito provável que, se o Brasil for eliminado em 2022, a CBF pode pensar na troca do comando técnico. Em junho de 2020, com a realização da Copa América no Brasil, o nome de Renato Gaúcho apareceu no radar da entidade como um possível substituto. Entretanto, ao ser contratado pelo Flamengo, perdeu força.

Agora, Cuca pode ser um novo nome caso Tite seja demitido ao fim do ano que vem caso o Brasil não vença a competição mundial da FIFA.

Carreira do técnico Cuca

Não há dúvidas de que Cuca é um dos maiores treinadores brasileiros. Aos 58 anos, natural de Curitiba, no Paraná, o comandante contabiliza dois títulos de Campeonato Brasileiro com o Palmeiras e Atlético-MG, uma Libertadores e Copa do Brasil com o Galo e dois troféus com o Shandong Luneng Taishan, da China.

Já treinou mais de 20 equipes em toda a sua carreira, tanto no Brasil como internacionalmente. Em seu currículo estão Uberlândia FC, Avaí, Internacional, Brasil de Pelotas, Remo, Gama, Internacional de Santa Maria, Criciúma, Paraná, Goiás, São Paulo, Grêmio, Flamengo, Coritiba, São Caetano, Botafogo, Fluminense, Santos, Cruzeiro, Shandong Luneng Taishan, Palmeiras e Atlético-MG.

Em 2021, Cuca trouxe o título do Brasileirão ao Galo depois de 50 anos, além da Tríplice Coroa com o Campeonato Mineiro e Copa do Brasil. Outra campanha ficou marcada também com o Atlético Mineiro, onde em 2013 venceu a primeira Libertadores da história do clube e o Campeonato Mineiro.

Leia também:

Quantos Mundiais o Flamengo tem?