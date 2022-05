Quando começa o torneio de Roland Garros 2022? Datas e onde assistir

O mês de maio promete ser quente no tênis. O Roland Garros, o segundo Grand Slam na temporada, promete reunir os principais nomes do esporte em Paris, na França, em busca do tão sonhado título, além da premiação entregue ao tenista campeão. Mas quando vai começar o torneio de Roland Garros em 2022? Saiba quais são as principais informações e onde assistir.

Quando começa o torneio de Roland Garros 2022?

O torneio de Roland Garros vai começar em 22 de maio de 2022, domingo, seguindo até o dia 5 de junho com as finais em Paris, na França.

A fase classificatório, no entanto, teve início antes mesmo da data principal, em 16 de maio, com as qualificatórias do simples masculino, feminino e as duplas.

O sorteio das chaves será definido assim que a fase eliminatória terminar, na quinta-feira, 19 de maio, sob organização de Roland Garros. Dessa maneira, a primeira rodada do simples feminino e masculino vão começar no domingo. O calendário de confrontos serão feito também pela entidade.

Como funciona o Roland Garros?

O Roland Garros segue o formato tradicional de disputas, assim como os outros três Grand Slam na temporada. A fase qualificatória é realizada uma semana antes do início oficial da competição, onde os atletas garantem-se na chave principal.

Os atletas cabeças de chave são definidos através do ranking oficial, onde os primeiros colocados e maiores campeões garantem a oportunidade de tornarem-se anfitriões nos duelos e também nas chaves.

Após o sorteio, as chaves de cada categorias são definidas e, assim, o torneio tem início. Simples feminino e masculino, duplas femininas e masculinas, juvenil simples e duplas e cadeira de rodas são as categorias.

Seguindo assim, três rodadas são realizadas na primeira fase, seguindo para as oitavas de final, quartas, semifianis e a tão esperada final em cada categoria.

Confira o vídeo promocional do Roland Garros em 2022.

Quais atletas vão disputar o Roland Garros?

O Grand Slam da França reúne os principais astros do tênis em uma só competição. Estarão presentes Novak Djokovic, Rafael Nadal, Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev, Barbora Krejcikova, Paula Badosa, Aryna Sabalenka e Karolina Pliskova.

Atletas brasileiros também vão disputar o Roland Garros este ano. Thiago Monteiro, Felipe Meligeni Alves, Thiago Wild e João Menezes vão na categoria simples masculino, enquanto Beatriz Haddad Maia, Laura Pigossi, Caroline Meligeni Alves jogam no feminino.

Nas duplas estão Marcelo Melo e Bruno Soares, Rafael Matos jogando ao lado com David Vega, da Espanha, e Felipe Meligeni ao lado de Sebastian Baez, da Argentina.

Onde assistir Roland Garros 2022?

O torcedor pode assistir os jogos do Roland Garros ao vivo nos canais ESPN e no serviço de streaming Star +, tanto pelo horário da manhã, tarde como também durante a noite.

Como Paris está 5 horas à frente de Brasília, então os horários de tarnsmissão no Brasil serão completamente diferentes dependendo de cada chave.

De acordo com informações publicadas pelo jornalista Alexandre Cossenza, o grupo ESPN retomou os direitos de transmissão do torneio de tênis após 10 anos. As imagens estavam com o canal BandSports mas, agora, a Disney é quem vai transmitir todas as emoções do confronto.

Os canais ESPN estão disponíveis somente na TV fechada, enquanto o Star+, streaming, também só pode ser acessado no aplicativo.