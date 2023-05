Onde assistir Roland Garros 2023: tenistas, horários e como funciona

Torneio de tênis começa em maio e segue até junho com os grandes nomes da modalidade em busca do troféu masculino e feminino, além de duplas

O segundo Grand Slam de tênis da temporada 2023 é o Roland Garros. A competição tem início em maio com os maiores nomes do esporte realizado em Paris, na França. Bia Haddad estará presente, assim como Novak Djokovic, enquanto Rafael Nadal não disputará o título. Entenda como funciona, onde assistir e todos os detalhes dos brasileiros na competição.

Como funciona o Roland Garros 2023?

O torneio francês de tênis de Roland Garros é o segundo na temporada de Grand Slam, disputado entre maio e junho sempre depois do Australian Open e seguido por Wimbledon e o US Open.

Antes mesmo da competição começar a fase eliminatória é realizada entre os mais jovens tenistas de acordo com o ranking em busca de vaga na chave principal. O Roland Garros tem as categorias simples feminino e masculino, além de duplas femininas, masculinas e mistas.

Definidas as últimas vagas, o sorteio define os cabeças de chave e todo o chaveamento da competição até a grande final. Os atuais campeões e líderes do ranking do tênis são definidos de uma maneira que não se encontrem no começo da competição.

Quatro rodadas da fase mata-mata são realizadas. Depois, os ganhadores avançam para as quartas de final, semifinal e a tão esperada final do Roland Garros.

Como assistir o torneio Roland Garros no Brasil?

O torcedor pode assistir o torneio de tênis nos canais ESPN e SporTV, na TV paga, além das plataformas de streaming Star Plus e GloboPlay ao vivo em qualquer lugar do Brasil.

Ambos os canais só estão disponíveis em operadoras de televisão por assinatura como a Sky, Claro, Oi e a Vivo. É necessário ter ambos os pacotes de emissoras esportivos na programação para assistir o Roland Garros. Entre em contato com o seu operador.

Caso não tenha a TV paga em casa, dá para assistir no streaming Star Plus ou no GloboPlay. Isso porque as plataformas disponibilizam a retransmissão dos canais ESPN e SporTV ao vivo para os assinantes. Os valores funcionam de acordo com cada pacote.

É possível assistir ambas as plataformas no computador ou aplicativo em dispositivos móveis com acesso à internet.

ESPN 2 = Sky: 597, 197 / Oi: 71, 161 / Claro: 71, 571 / Vivo: 571, 461, 871, 46 / Blu TV: 345

SPORTV 3 = Sky: 37, 437 / Oi: 37 / Claro: 37, 537 / Vivo: 37, 337, 817, 537

Quem disputa o Grand Slam de tênis?

Este ano, estarão na disputa do título masculino do segundo Grand Slam na temporada o sérvio Novak Djokovic, assim como o novato Carlos Alcaraz, o russo Daniil Medvedev e os brasileiros Thiago Monteiro e Thiago Wild.

No feminino, a experiente Bia Haddad promete arrancar a torcida dos brasileiros. Também vão disputar a competição Iga Swiatek, número 1 do tênis, além de Aryna Sabalenka. A japonesa Naomi Osaka anunciou que está grávida e por isso só retorna para as quadras em 2024.

Serena Williams, uma das maiores tenistas do mundo, não disputará porque se aposentou.

Premiação do torneio de tênis

Além da taça e do título do Grand Slam, os campeões em Roland Garros faturam uma premiação milionária como recompensa por todo o esforço em quadra. O campeão do simples masculino e feminino leva 2,3 milhões de euros (o total de R$ 12,33 milhões). Na categoria duplas, o valor é de € 590 mil (ou R$ 3,16 milhões).

Além dos vencedores, cada nova etapa que o tenista avança ele fatura um novo valor. A premiação tem como principal motivo incentivar os atletas.

Confira os valores completos da premiação de Roland Garros 2023 no simples feminino e masculino, convertidos no real em cotação de maio.

Primeira rodada simples masculino/feminino – R$ 370 mil

Segunda rodada simples masculino/feminino – R$ 520 mil

Terceira rodada simples masculino/feminino – R$ 762 mil

Oitavas de final simples masculino/feminino – R$ 1,28 milhão

Quartas de final simples masculino/feminino – R$ 2,14 milhões

Semifinal simples masculino/feminino – R$ 3,38 milhões

Finalistas simples masculino/feminino – R$ 8,84 milhões

Campeões simples masculino/feminino – R$ 12,33 milhões

