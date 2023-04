Whindersson ganhou quanto na luta? Qual a fortuna dele?

Brasileiro venceu o polonês Filipek nas quartas de final do torneio de boxe no último sábado

O brasileiro Whindersson Nunes começou no Youtube e hoje se aventura no boxe. Ele empatou com o ídolo Popó, e agora superou o polonês em seu primeiro torneio no esporte. Com tantas atividades, qual a fortuna do famoso e quanto ela ganha no esporte?

VEJA: vídeo da luta de Whindersson

Whindersson Nunes ganhou quanto na luta de boxe?

Após vencer o polonês na luta de boxe, Whindersson Nunes não ganhou premiação em dinheiro. A única recompensa do humorista foi se classificar para a semifinal do High Stakes, torneio internacional de boxe.

Ao fim do torneio, na grande final, o campeão do feminino e masculino vai receber US$ 200 mil, o equivalente a R$ 1 milhão na cotação atual. De acordo com as informações publicadas pela empresa Kingpyn Boxing, essa será a única premiação.

Mesmo sem faturar no último sábado, 22 de abril, Whindersson já ganhou premiação em lutas de boxe. Em fevereiro do ano passado, o valor de R$ 12 milhões foi destinado ao campeão da luta entre ele e Popó, ídolo do boxe brasileiro. O embate, entretanto, terminou empatado por decisão dos juízes.

A próxima luta de Whindersson Nunes está marcada para 03 de junho, sábado, na 3 Arena, em Dublin, na Irlanda. O brasileiro vai enfrentar o inglês King Kenny na semifinal do High Stakes. Ele é youtuber, tem 26 anos, e conta com 2 milhões de inscritos na plataforma de vídeos.

Kenny eliminou o criador de conteúdo em tailandês e também youtuber MyMateNate. Agora, o brasileiro e o britânico vão disputa a semifinal em junho deste ano. O vencedor vai para a final do High Stakes em busca do tão sonhado cinturão e a premiação.

O rival de Whindersson não é um novato no boxe. Ele tem cinco lutas em seu currículo, incluindo contra um brasileiro, o youtuber "FaZe Temperrr".

O High Stakes é um torneio internacional de boxe produzido pela empresa Kingpyn Boxing. Este é o primeiro campeonato que reúne figuras da internet, como youtuber e influenciadores, em lutas de boxe. Ele é disputado na Inglaterra e na Irlanda.

Fortuna de Whindersson

O valor da fortuna de Whindersson Nunes é incerto, mas de acordo com matéria publicada em 1 de abril desse ano, pelo jornalista Léo Dias, do Metrópoles, o humorista fatura R$ 300 mil com o Youtube, ganhando assim até R$ 4 milhões ao ano.

Pronto para se tornar um atleta profissional de boxe, ele também fatura com torneios, valores que também entram em sua fortuna.

Whindersson Nunes consagrou-se como um dos principais humoristas no Brasil. Ele começou a sua carreira no Youtube, gravando vídeos com piadas e brincadeiras. Cresceu, ganhou reconhecimento e hoje acumula mais de 58 milhões de seguidores e 44 mil inscritos no Youtube.

Em 2017, ele faturou 8 milhões de dólares com produções no cinema, de acordo com o site Box Office Mojo. No mesmo ano, segundo o portal Notícias da TV, que ele comprou o seu primeiro jatinho, avaliado em R$ 1,4 milhão.

No ano de 2018, segundo o jornal Extra, o humorista do Piauí faturou com o stand up "Eita, Casei!" em torno de R$ 120 mil por cada apresentação.

Em 2022, ele decidiu se aventurar no boxe. A sua primeira luta foi contra Popó, com empate no resultado.

