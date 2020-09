Libertadores: Flamengo, Palmeiras e mais; veja onde assistir os jogos da 4ª rodada

A Libertadores da América voltou na semana passada com mudanças nos canais de transmissão. Antes exibida pelos Canais Globo, Fox Sports e Facebook Watch, a principal competição de clubes do continente está com ‘casas’ novas.

Durante os mais de seis meses de paralisação, o campeonato teve o contrato entre Globo e CONMEBOL rescindido. Ou seja, nem a TV Globo nem o Sportv transmitem os jogos. Entretanto, o SBT acertou com a confederação e exibe a Libertadores até 2022 na TV Aberta.

A emissora de Silvio Santos herdou as partidas que a Globo faria a transmissão e, a princípio, terá o direito de dois jogos por rodada, atualmente às quartas-feiras, às 21h30.

Criação de um novo canal para Libertadores

Para transmitir os jogos que antes pertenciam ao Sportv, um novo canal no estilo pay-per-view foi criado: Conmebol TV

Em parceria entre a entidade sul-americana e o BandSports, o serviço está disponível apenas nas operadoras de TV por assinatura Claro e Sky.

No entanto, o torcedor que quiser ter o serviço precisa desembolsar a quantia de R$ 39,90 para acompanhar as transmissões do canal.

A princípio, as partidas de Libertadores na Conmebol TV estão sendo comandadas pelos profissionais do BandSports.

Grupo Disney mantém Libertadores apenas no FOX Sports

Os canais Fox Sports e ESPN agora são “emissoras irmãs”, por fazerem parte do mesmo grupo: Disney

Entretanto, a empresa americana definiu por manter as transmissões da Libertadores da América apenas na FOX, embora haja um intercâmbio entre os funcionários das duas empresas.

Por exemplo, na última quinta-feira (17) o narrador da ESPN, Paulo Andrade, foi o responsável por comandar o duelo entre Libertad-PAR e Boca Juniors.

O Facebook Watch também segue com as transmissões do campeonato. A rede social exibe um jogo de todas as rodadas da Libertadores até as quartas de final, sempre às quintas-feiras. As transmissões são gratuitas.

Brasileiros na 4ª rodada da Libertadores

A quarta rodada da Libertadores da América é também a primeira dos jogos de volta. Das sete equipes brasileiras no campeonato, apenas duas jogam em casa nesta rodada.

Esse é o caso do Athletico Paranaense que enfrenta o Colo-Colo na quarta-feira (23), às 19h15, na Arena da Baixada. E também do Internacional que terá o Grêmio pela frente, também na quarta, mas às 21h30, no Beira-Rio.

Na terça-feira (22), o Flamengo joga no Equador contra o Barcelona de Guayaquil, às 19h15. Logo depois no mesmo país, o São Paulo tem o compromisso contra a LDU, na altitude de Quito.

O Palmeiras viaja ao Paraguai para enfrentar o Guarani. Assim como no Campeonato Brasileiro, o alviverde segue sem perder na Libertadores. A vitória, pode deixar o time de Vanderlei Luxemburgo praticamente classificado às quartas de final. Duelo acontece na quarta, às 21h30.

O último brasileiro a entrar em campo nesta rodada da Libertadores será o Santos. A equipe de Cuca enfrenta o Delfin, no Equador, às 23h. Contudo, a partida finaliza a quarta rodada da competição.

Quais times brasileiros estão na Libertadores 2020?

Os times brasileiros estão na Libertadores 2020 são: Flamengo, Atlético Paranaense, Santoa, Palmeiras, Grêmio, São Paulo e Internacional.

Onde assistir aos jogos:

A CONMEBOL divulgou nesta segunda-feira (21) a grade transmissões dos jogos da quarta rodada da Libertadores.

Embora tenha partidas de equipes brasileiras nos três dias de jogos. Apenas na quarta, as partidas serão transmitidas na TV aberta, pelo SBT.

Jogos de terça-feira (22)

Tigre (ARG) x Bolívar (BOL) – 19h15 – CONMEBOL TV

Estudiantes de Mérida (VEN) x Nacional (URU) – 19h15 – CONMEBOL TV

LDU (EQU) x São Paulo FC (BRA) – 21h30 – CONMEBOL TV

Junior (COL) x Indep. Del. Valle (EQU) – 21h30 – FOX Sports

Binacional (PER) x River Plate (ARG) – 21h30 – CONMEBOL TV

Jogos de quarta-feira (23)

Caracas (VEN) x Libertad (PAR) – 19h15 – CONMEBOL TV

A. Paranaense (BRA) x Colo Colo (CHI) – 19h15 – FOX Sports

Defensa y Justicia (ARG) x Olimpia (PAR) – 19h15 – FOX Sports

Guaraní (PAR) x Palmeiras (BRA) – 21h30 – SBT e FOX Sports

América de Cali (COL) x U.Católica (CHI) – 21h30 – FOX Sports

Internacional (BRA) x Grêmio (BRA) – 21h30 – SBT e CONMEBOL TV

Alianza Lima (PER) x Racing (ARG) – 21h30 – CONMEBOL TV

Jogos de quinta-feira (24)