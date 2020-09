O Sistema Brasileiro de Televisão (SBT) fechou acordo com a Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) e vai transmitir a Copa Libertadores da América na TV aberta. A emissora anunciou nesta quinta-feira (10) a compra dos direitos de exibição do campeonato, logo depois do vice-presidente do canal de Silvio Santos, José Roberto Maciel, e representantes da Conmebol, assinarem o contrato.

O acordo entre as partes só foi possível depois da Rede Globo rescindir seu contrato com a competição. A princípio, a emissora tinha um contrato até 2022 pela Libertadores por US$ 60 milhões ao ano pelos direitos na TV aberta e fechada. A rescisão do acordo foi pedida à Conmebol pelo fato de a Globo considerar o valor alto, principalmente com a disparada do dólar.

Quais os valores pagos pela Libertadores no SBT?

A Conmebol e canal não divulgaram os valores da negociação, mas a emissora de Silvio Santos deve herdar uma quantia inferior a da Rede Globo.

Isso porque o SBT opera apenas em rede aberta, diferente da emissora carioca que também detinha direitos na TV fechada.

Libertadores no SBT: quais jogos serão transmitidos?

O SBT herdará as partidas que a Globo faria a transmissão e, a princípio, terá o direito de dois jogos por rodada, atualmente às quartas-feiras, às 21h30.

Assim, a partida de estreia da Libertadores no canal será no confronto entre Palmeiras e Bolívar, na quarta-feira (16). Em suma, o duelo válido pela terceira rodada da competição acontece no Estádio Hernando Siles, em La Paz, Bolívia.

O horário das partidas na emissora permanecem às 21h30, mas a partir da fase de mata-matas, canal poderá escolher horários que se adequem melhor a sua grade.

Quais serão os narradores dos jogos?

A emissora ‘corre’ para contratar jornalistas para as coberturas dos jogos. Nesta quinta, o narrador Téo José aceitou a proposta do SBT e, portanto, deixa os canais Disney para ser a principal voz da Libertadores na TV aberta.

De acordo com o UOL, sua estréia será na transmissão de Bolívar (BOL) x Palmeiras, na quarta (16), às 21h30.

O narrador é conhecido na emissora, pois além de passagem marcante nos anos 90, fez a final do Campeonato Carioca 2020 entre Flamengo e Fluminense.

Na ocasião, a Disney fez um empréstimo do jornalista ao SBT.

A emissora também procura profissionais para reportagem e comentários. De acordo com UOL, Alexandre Pato, genro de Silvio Santos, atleta, mas atualmente sem time desde que rescindiu com o São Paulo seria uma das alternativas.

Você se lembra quando a Libertadores parou?

A Copa Libertadores retorna na próxima terça-feira, dia 15, após seis meses sem jogos devido ao período de paralisação por conta da pandemia do Novo Coronavírus.

Os últimos jogos do torneio continental aconteceram no dia 12 de março, válidos pela segunda rodada da competição.

Ainda restam 11 datas até o fim da Libertadores, sendo quatro da fase de grupos, duas das oitavas de final, duas das quartas, duas das semifinais e uma da final.

Com a alteração do calendário do futebol por consequência da pandemia, a decisão da Libertadores 2020 ficará para fevereiro do ano que vem.

Saiba a situação das equipes brasileiras na Libertadores:

Flamengo

O atual campeão do torneio, o Flamengo, segue 100%.

Após vencer o Junior Barranquila na primeira rodada por 2 a 1, fora de casa, o Rubro-negro também conseguiu os três pontos na vitória sobre o Barcelona de Guayaquil por 3 a 0, no Maracanã.

Na quinta (17), o time agora comandado por Domènec Torrent, encara o Independiente del Valle, líder do Grupo A ao lado do clube carioca, mas com o saldo superior.

Palmeiras

Pelo Grupo B, o Palmeiras é outra equipe brasileira que segue 100% no campeonato assim como o Flamengo.

O time de Vanderlei Luxemburgo venceu na primeira rodada o Tigres por 2 a 0, na Argentina, e ganhou em casa do Guaraní-PR por 3 a 1.

Na próxima quarta (16), o Verdão pega o Bolívar, em São Paulo, jogo que terá transmissão do SBT.

Athletico Paranaense

O grupo C conta com o Athletico Paranaense, que após começar a competição ganhando do Peñarol em casa, por 1 a 0, perdeu para o Colo-colo fora de casa, pelo mesmo placar.

Na terceira rodada o Furacão enfrenta a equipe boliviana do Jorge Wilstermann, na terça-feira (15), em Cochabamba.

São Paulo

O São Paulo é o representante brasileiro no Grupo D.

Após começar a Libertadores com derrota para Binacional, no Peru, time de Fernando Diniz se recuperou e venceu a LDU por 3 a 0 no Morumbi.

Na quinta-feira (17), o Tricolor terá pela frente o River Plate, em casa.

Internacional

O Internacional é líder do grupo E com quatro pontos.

O Colorado venceu em casa o Universidad Católica por 3 a 0 na primeira rodada, mas depois empatou em 0 a 0 com seu maior rival, o Grêmio.

Na próxima rodada, o time de Coudet enfrenta o América de Cali, na quarta (16), no Beira Rio.

Grêmio

No mesmo grupo que o Inter, o Grêmio também está com 4 pontos, mas é vice-líder por conta do saldo de gol.

O time de Renato Gaúcho começou a Libertadores com uma vitória por 2 a 0 diante do América de Cali, na Colômbia, entretanto depois empatou com o Internacional.

O Tricolor Gaúcho enfrenta a Universidad Católica, na quarta (16), no Chile.

Santos

O Santos, assim como Palmeiras e Flamengo, está com seis pontos na competição.

A equipe que também trocou de técnico desde o último jogo pelo torneio – saiu Jesualdo Jesus e chegou Cuca – está no grupo H.

O Peixe venceu na estreia o Defensa y Justicia, na Argentina, por 2 a 1.

Na rodada seguinte, ganhou do Delfin pelo placar mínimo, em casa.

Na terceira rodada, a equipe enfrentará o Olímpia, na terça (15), em jogo na Vila.

Confira abaixo a tabela da Libertadores:

3ª rodada

Jorge Wilstermann-BOL x Athlético-PR – 15/9

Santos x Olimpia-PAR – 15/9

Internacional x América de Cali-COL – 16/9

Universidad Católica-CHI x Grêmio – 16/9

Bolívar-BOL x Palmeiras – 16/9

São Paulo x River Plate-ARG – 17/9

Independiente Del Valle-EQU x Flamengo – 17/9

4ª rodada

Barcelona-EQU x Flamengo – 22/9

LDU-EQU x São Paulo – 22/9

Athlético-PR x Colo Colo-CHI – 23/9

Guarani-PAR x Palmeiras – 23/9

Internacional x Grêmio – 23/9

Delfín-EQU x Santos – 24/9

5ª rodada

Grêmio x Universidad Católica-CHI – 29/9

Athlético-PR x Jorge Wilstermann-BOL – 29/9

América de Cali-COL x Internacional – 29/9

Palmeiras x Bolívar-BOL – 30/9

River Plate-ARG x São Paulo – 30/9

Flamengo x Independiente Del Valle-EQU – 30/9

Olimpia-PAR x Santos – 1/10

6ª rodada