Que horas é a corrida de Fórmula 1 hoje e transmissão do GP da Arábia Saudita

A 2ª rodada da temporada de Fórmula 1 de 2023, o GP da Arábia Saudita no circuito de Jeddah, começa na tarde deste domingo, 19 de março.

Em uma qualificação dramática na pista de rua de Jeddah, Perez conquistou sua segunda pole position na F1, 12 meses depois de sua primeira pole, que veio no mesmo circuito.

Isso aconteceu depois que Max Verstappen desistiu da classificação no Q2 quando sofreu uma falha no eixo motor de seu Red Bull, o que significa que ele começará o GP da Arábia Saudita em 15º lugar no grid.

Perez será acompanhado na primeira linha por Fernando Alonso , da Aston Martin , que se classificou em terceiro, mas subiu uma posição devido à penalidade de 10 lugares no grid de Charles Leclerc por exceder o uso permitido de pacote eletrônico em sua Ferrari . A penalidade empurra Leclerc de volta para o 12º lugar no grid.

Qual o horário corrida de Fórmula 1 hoje?

O horário da Fórmula 1 do GP da Arábia Saudita vai ser mais tarde, com início marcado para às 2 da tarde, pelo horário de Brasília, e 20h do horário local.

No Brasil, a exibição da temporada na TV aberta está por conta da Rede Bandeirantes. A emissora transmite treinos e corridas tanto no canal principal como também no BandSports, emissora disponível

Mas também é possível acompanhar as corridas pelo site band.uol.com.br, além do aplicativo Bandplay, disponível para Android e dispositivos iOS. Outra opção é assinar o F1 TV Pro, serviço de streaming oficial da Liberty Media.

Calendário da F1 em 2023

Até o começo de abril, duas corridas na Fórmula 1 foram realizadas em 2022. Leclerc, da Ferrari, e Verstappen, da Red Bull, foram os vencedores até então.

5 de março - GP do Bahrein 12h

19 de março - GP da Arábia Saudita 14h

2 de abril - GP da Austrália 02h

30 de abril - GP do Azerbaijão 08h

7 de maio - GP de Miami 16h30

21 de maio - GP da Emilia-Romagna 10h

28 de maio - GP de Mônaco 10h

4 de junho - GP da Espanha 10h

18 de junho - GP do Canadá 15h

2 de julho - GP da Áustria 10h

9 de julho - GP da Inglaterra 11h

23 de julho - GP da Hungria 10h

30 de julho - GP da Bélgica 10h

27 de agosto - GP da Holanda 10h

3 de setembro - GP da Itália 10h

17 de setembro - GP de Singapura 09h

24 de setembro - GP do Japão 02h

8 de outubro - GP do Catar 11h

22 de outubro - GP dos Estados Unidos 16h

29 de outubro - GP do México 16h

5 de novembro - GP de São Paulo 14h

19 de novembro - GP de Las Vegas 03h

26 de novembro - GP de Abu Dhabi 10h

Veja o grid de largada da F1 completo