Grid de largada da Fórmula 1: classificação para o GP da Arábia Saudita 2023

Perez, da Red Bull, garantiu a pole position neste sábado, 18/03, e vai largar em primeiro lugar no Circuito jeddah amanhã, pelo Grande Prêmio da Arábia Saudita, a segunda etapa da temporada na F1 de 2023. Dessa maneira, veja como ficou o grid de largada para amanhã na Fórmula 1, domingo (19), e saiba como assistir a corrida.

Resumo

Perez tira a pole do GP da Arábia Saudita de Leclerc - o piloto da Ferrari largará em 12º após cumprir penalidade no grid

Pênalti de Leclerc coloca Alonso na primeira linha da Aston Martin

Verstappen sofre falha no eixo de transmissão no Q2 e se classifica em 15º

Fora no Q2: P11 Hulkenberg, P12 Zhou, P13 Magnussen, P14 Bottas, P15 Verstappen

Eliminados no Q1: P16 Tsunoda, P17 Albon, P18 de Vries, P19 Norris, P20 Sargeant

Grid de largada da Fórmula 1 tem Perez na pole

A volta mais rápida no treino foi de Perez, da Red Bull com 1m28.265s e é dele a pole position no grid de largada na corrida de domingo, 19 de março, no Grande Prêmio da Arábia Saudita. Alonso e Russell em segundo e terceiro, respectivamente.

Posição provisória do grid de largada da F1

1 Sérgio Perez

2 Fernando Alonso

3 George Russel

4 Carlos Sainz

5 Passeio de Lança

6 Esteban Ocon

7 Lewis hamilton

8 Oscar Piastri

9 Pierre Gasly

10 Nico Hülkenberg

11 Zhou Guanyu

12 Carlos Leclerc*

13 Kevin Magnussen

14 Valtteri Bottas

15 Max Verstappen

16 Yuki Tsunoda

17 Alex Albon

18 Nyck de Vries

19 Lando Norris

20 Sargento Logan

Que horas é o GP de Abul Dhabi na F1 amanhã?

O Grande Prêmio da Arábia Saudita será neste domingo, 19 de março de 2023. A largada será dada às 14 horas da tarde, horário de Brasília.

Você pode assistir ao vivo pelo canal Band, na TV ABERTA para todo o Brasil com transmissão gratuita, assim como o aplicativo BandPlay disponível para Android e iOS e o site da Band ao vivo (www.www.band.uol.com.br).

Domingo (19/03) – GP de Abu Dhabi

Corrida do GP de Abu Dhabi – 14 (BAND, BandNews FM, Bandplay e site da Band)

VT da Corrida – 21h (BandSports)

