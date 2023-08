Que horas é a corrida de Fórmula 1 hoje no GP da Holanda 2023

A estrela da Red Bull, Max Verstappen, começará sua corrida em casa na pole position, à frente de Lando Norris, da McLaren, e do piloto da Mercedes, George Russell. O GP da Holanda em Zandvoort terá início às 10h (de Brasília) deste domingo, 27 de agosto.

Onde assistir a corrida de Fórmula 1 hoje?

O horário da Fórmula 1 do GP da Holanda 2023 tem início marcado para às 10 horas de domingo, dia 27 de agosto. No Brasil, a exibição da temporada na TV aberta está por conta da Rede Bandeirantes. A emissora transmite treinos e corridas tanto no canal principal como também no BandSports, emissora disponível

Mas também é possível acompanhar a corrida pelo site band.uol.com.br, além do aplicativo Bandplay, disponível para Android e dispositivos iOS. Outra opção é assinar o F1 TV Pro, serviço de streaming oficial da Liberty Media.

Hoje, Max Verstappen dá as boas-vindas à F1 em seu Grande Prêmio em casa, na Holanda, para encerrar as férias de verão.

A Red Bull espera encantar o expectante exército laranja nas arquibancadas, continuando a incrível sequência de vitórias que os levou a reivindicar a vitória em todas as rodadas em 2023 até agora.

No entanto, Verstappen não está isento de desafios. Seu companheiro de equipe Sergio Perez o pressiona para justificar sua vaga.

Lando Norris e Oscar Piastri, da McLaren, se beneficiaram de uma atualização para aparecer nas posições do pódio, enquanto a Mercedes continua atrás.

Qual é o grid de largada do Grande Prêmio da Holanda de F1 de 2023?

Foi uma sessão tumultuada que viu o tempo passar de chuvoso a seco. Max Verstappen, da Red Bull Racing, conquista a pole position para sua corrida em casa, a primeira competição desde as férias de verão.

Aqui está o grid de largada para o Grande Prêmio da Holanda de F1 de 2023

1)Max Verstappen

2) Lando Norris

3) George Russel

4) Alex Albon

5) Fernando Alonso

6) Carlos Sainz

7) Sérgio Pérez

8) Óscar Piastri

9) Charles Leclerc

10) Logan Sargento

11) Passeio de Lance

12)Pierre Gasly

13) Lewis Hamilton

14) Yuki Tsunoda

15) Nico Hulkenberg

16) Zhou Guanyu

17) Esteban Ocon

18)Kevin Magnussen

19) Valtteri Bottas

20) Liam Lawson

Conheça o Circuito Zandvoort da Fórmula 1

A pista do GP da Holanda é o Circuito Zandvoort , um dos circuitos mais old school do calendário. Localizada na cidade de mesmo nome, fica a oeste de Amsterdã.

Com uma extensão de apenas 4.259 km, a pista do GP da Holanda é uma das mais curtas do esporte e produz um tempo de volta extremamente rápido, com o recorde de 1m11s097, estabelecido por Lewis Hamilton em 2021 .

Devido aos tempos de volta rápidos, haverá 72 voltas completas no domingo para a corrida principal do Grande Prêmio da Holanda.

Que tipo de circuito é Zandvoort, a pista do GP da Holanda? “A pista de Zandvoort desce e flui pelas dunas de areia, criando uma sensação de montanha-russa na volta”, afirma a Fórmula 1 em seu site.

A curva Tarzan a que se refere é uma curva muito íngreme, onde são feitas muitas ultrapassagens durante qualquer corrida do Grande Prémio da Holanda.

Zandvoort é o fato de estar localizado junto à praia, por isso pode ventar muito e muitas vezes há muita areia no asfalto, criando um desafio para os pilotos.

