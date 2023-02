Que horas é o UFC hoje em Las Vegas: onde assistir a luta Krylov x Spann ao vivo (25/02)

Prepare-se para muita ação no UFC hoje, o octógono mais famoso do planeta. Neste sábado, 25 de fevereiro, a luta principal entre Nikita Krylov e Ryan Spann na categoria meio-pesado vai agitar o fim de semana do apaixonado por artes marciais. O UFC Vegas 70 começa às 18h (Horário de Brasília) e tem transmissão ao vivo para todos os lugares do Brasil na TV aberta e streaming.

O Card Preliminar abre o torneio de lutas em Las Vegas. Mais tarde, às 21h, horário de Brasília, o Card Principal traz as cinco lutas da noite, incluindo o confronto entre Nikita Krylov e Ryan Spann.

Quatro lutadores brasileiros entram no octógono neste sábado, entre o o Preliminar e o Principal. Lembrando que a luta principal tem duração de cinco rounds, enquanto as demais são previstas para três.

Aqui está tudo o que você precisa saber para acompanhar o evento.

Qual é o horário do UFC hoje sábado?

O UFC hoje começa a partir das 18h, horário de Brasília, com o Card Preliminar em Las Vegas, estado de Nevadas, nos Estados Unidos.

Serão sete lutas que não vale cinturão programas para três rounds. Dois brasileiros estão na programação do preliminar neste sábado.

Mais tarde, às 21h (horário de Brasília), o Card Principal vai começar. Aqui, dois brasileiros vão disputar a tão importante vitória no UFC hoje, além da luta principal entre Nikita Krylov e Ryan Spann.

Em Las Vegas, nos Estados Unidos, o UFC dá o pontapé inicial às 13h, já que Brasília está 5 horas à frente de Las Vegas.

CARD PRELIMINAR - a partir das 18h (Horário de Brasília)

CARD PRINCIPAL - a partir das 21h (Horário de Brasília)

Onde vai passar o UFC Vegas 70 hoje

O UFC hoje tem transmissão no UFC Fight Pass e na BAND, com transmissão ao vivo para todo o Brasil.

O Card Preliminar completo será transmitido somente no serviço de streaming por assinatura. Enquanto isso, o Card Principal vai passar simultaneamente no UFC Fight Pass e na BAND a partir das nove da noite.

Depois de semanas sem transmissão o evento de artes marciais, a emissora da TV aberta está de volta com o torneio em sua programação.

O UFC Fight Pass está disponível para assinatura no site e também nos aplicativos para dispositivos móveis. Para se tornar assinante o valor é de R$ 29,90 mensal ou R$ 298,80 anual.

CARD PRELIMINAR - UFC Night Pass

- UFC Night Pass CARD PRINCIPAL - UFC Night Pass e BAND

Quais são as lutas do UFC hoje

Doze lutas em diferentes categorias e pesos estão na programação do UFC Vegas 70 neste sábado, em Las Vegas, nos Estados Unidos.

O evento tem a presença de quatro brasileiros, com dois no Card Principal e dois no Preliminar.

A luta principal da noite vai ser na categoria peso meio-pesado entre o ucraniano Nikita Krylov e o norte-americano Ryan Spann. Não vale cinturão.

CARD PRINCIPAL - 21h

Peso meio-pesado (até 92,9 Kg): Nikita Krylov x Ryan Spann

Peso-médio (até 83,9 Kg): André Muniz x Brendan Allen

Peso-pesado (até 120,2 Kg): Augusto Sakai x Don'Tale Mayes

Peso-mosca (até 56,7 Kg): Tatiana Suarez x Montana De La Rosa

Peso meio-médio (até 77,1 Kg): Mike Malott x Yohan Lainesse

CARD PRELIMINAR - 18h

Peso-leve (até 70,3 Kg): Erick Gonzalez x Trevor Peek

Peso-mosca (até 56,7 Kg): Jasmine Jasudavicius x Gabriella Fernandes

Peso-leve (até 70,3 Kg): Jordan Leavitt x Victor Martinez

Peso casado (até 58,9 Kg): Ode Osbourne x Charles Johnson

Peso-leve (até 70,3 Kg): Joe Solecki x Carl Deaton

Peso-leve (até 70,3 Kg): Rafael Alves x Nurullo Aliev

Peso-galo (até 61,2 Kg): Hailey Cowan x Ailin Perez

