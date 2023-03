Que horas é a luta do UFC hoje e transmissão da luta de Jon Jones x Gane

Com exclusividade, o UFC 285 neste sábado só poderá ser assistido no serviço de streaming

Tem disputa por cinturão no UFC hoje! O embate entre o ex-campeão meio pesado Jon Jones e o francês Ciryl Gane é a grande atração deste sábado, em Las Vegas, no UFC 285. A luta vale o cinturão dos pesos-pesados e promete muita rivalidade no octógono. O evento de artes marciais tem início às 19h30 (Horário de Brasília).

Além do confronto principal do sábado pelo cinturão peso-pesado, Valentina Shevchenko e Alexa Grasso se enfrentam pelo cinturão peso-mosca, a luta co-principal da noite.

O UFC é dividido entre Card Preliminar e Principal. O primeiro começa mais cedo e pode trazer até dez lutas, enquanto o segundo mostra as principais disputas da noite.

Como assistir o UFC 285 hoje

O UFC 285 completo hoje tem transmissão no UFC Fight Pass, streaming por assinatura ao vivo para todo o Brasil. Já as três primeiras lutas do Card Preliminar neste sábado estão disponíveis de graça para assistir no Youtube do UFC Brasil e no Facebook.

A programação da BAND não consta o UFC 285 neste sábado. Não será possível assistir na TV aberta.

A plataforma do UFC Fight Pass está disponível por assinatura no site oficial e também no aplicativo para celular, tablet, smartv ou computador. O streaming está à venda por R$ 29,90 o plano mensal ou R$ 298,80 valor anual. O torcedor tem acesso à todas as lutas do fim de semana ao vivo, além de entrevistas exclusivas, documentários e lutas que marcaram a história das artes marciais.

Enquanto isso, as três primeiras lutas da noite podem ser assistidas de graça nas redes sociais do UFC Brasil.

CARD PRELIMINAR - UFC Fight Pass

CARD PRINCIPAL - UFC Fight Pass

TRÊS PRIMEIRAS LUTAS DO CARD PRELIMINAR - Youtube e Facebook do UFC Brasil de graça

Confira as três primeiras lutas de graça no UFC hoje.



Tem brasileiras no UFC hoje?

Três brasileiras complementam o card no UFC 285 hoje: Viviane Araújo e Amanda Ribas, que disputam o peso-mosca, e Tabatha Ricci.

Viviane é de Brasília e tem 36 anos. Ela conseguiu o seu lugar no top 10 da categoria depois de vencer Alexis Davis, Roxanne Modafferi e Andrea Lee em sua jornada. Ela vai enfrentar Amanda Ribas, lutadora de 29 anos de Varginha, em Minas Gerais.

Amanda vai fazer a sua terceira luta no peso-mosca neste sábado. Ela tem sete combates no currículo, com cinco vitórias. Na última disputa, ela perdeu para Katlyn Chookagian e por isso, vê a participação hoje como a oportunidade de voltar para as vitórias.

Enquanto isso, Tabatha está no Card Preliminar. Com 28 anos e natural de Birigui, em São Paulo, ela enfrentará a norte-americana Jessica Penne. Ela vem de uma sequência de duas vitórias, além de uma derrota para Manon Fiorot.

Card completo do UFC 285

Com direito à transmissão gratuita das três primeiras lutas, o card completo do UFC 285 traz neste sábado 14 lutas para assistir.

O evento acontece em, Las Vegas, no estado de Nevada, nos Estados Unidos.

CARD PRELIMINAR - a partir de 19h30

Peso-galo (até 61,2 Kg): Cody Garbrandt x Trevin Jones

Peso-médio (até 83,9 Kg): Derek Brunson x Dricus Du Plessis

Peso-mosca (até 56,7 Kg): Viviane Araújo x Amanda Ribas

Peso-médio (até 83,9 Kg): Julian Marquez x Marc-Andre Barriault

Peso meio-médio (até 77,1 Kg): Ian Machado Garryx Song Kenan

Peso-galo (até 61,2 Kg): Mana Martinez x Cameron Saaiman

Peso-palha (até 52,1 Kg): Jessica Penne x Tabatha Ricci

Peso-galo (até 61,2 Kg): Da’Mon Blackshear x Farid Basharat

Peso-leve (até 70,3 Kg): Esteban Ribovics x Loik Radzhabov

CARD PRINCIPAL - a partir de 00h, meia noite

Cinturão peso-pesado (até 120,2 Kg): Jon Jones (112,4 Kg) x Ciryl Gane (112,2 Kg)

Cinturão peso-mosca (até 56,7 Kg): Valentina Shevchenko (56,4 Kg) x Alexa Grasso (56,4 Kg)

Peso meio-médio (até 77,1 Kg): Geoff Neal (79,3 Kg)* x Shavkat Rakhmonov (77,5 Kg)

Peso-leve (até 70,3 Kg): Mateusz Gamrot (70,7 Kg) x Jalin Turner (70,5 Kg)

Peso-médio (até 83,9 Kg): Bo Nickal (84,1 Kg) x Jamie Pickett (84,3 Kg)

