Que horas é o UFC hoje? Onde assistir e card das lutas (26/10)

Neste sábado, 26 de outubro, tem UFC 308, a partir das 11h (de Brasília). O evento principal é uma luta pelo título entre o georgiano Ilia “El Matador” Topuria defendendo seu cinturão de campeão peso-pena contra o lutador americano Max “Blessed” Holloway.

Onde assistir a luta do UFC hoje?

O UFC 308 acontecerá na Etihad Arena, em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, no sábado, 26 de outubro. Todo o card da luta do UFC hoje estará disponível no Fight Pass. O card preliminar começa às 11h e o principal às 15h (ambos no horário de Brasília).

A Band não fará a transmissão do evento, nem a TV Globo também não irá exibir UFC.

Para se tornar assinante do Fight Pass o torcedor pode escolher duas opções: o valor mensal e o preço anual.

Card completo das lutas

Card principal

Peso pena: Ilia Topuria (c) vs. Max Holloway (Evento principal, luta pelo título)

Peso médio: Robert Whittaker vs. Khamzat Chimaev

Peso meio-pesado: Magomed Ankalaev vs. Aleksandar Rakic

Peso pena: Lerone Murphy vs. Dan Ige

Peso médio: Shara Magomedov vs. Armen Petrosyan

Card Preliminar

Peso meio-pesado: Ibo Aslan x Rafael Cerqueira

Peso meio-médio: Geoff Neal x Rafael dos Anjos

Peso leve: Mateusz Rębecki x Myktybek Orolbai

Peso Médio: Abus Magomedov x Brunno Ferreira

Peso pesado: Kennedy Nzechukwu vs. Chris Barnett

Peso galo: Farid Basharat x Victor Hugo

Peso médio: Ismail Naurdiev vs. Bruno Silva

Peso meio-médio: Rinat Fakhretdinov vs. Carlos Leal

>> Anderson Silva: os recordes e o legado de uma lenda do UFC