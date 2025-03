Que horas é o UFC hoje? Onde assistir e card das lutas (29/3)

O Ultimate Fighting Championship retorna à Cidade do México, México, com o UFC Fight Night: Moreno vs Erceg acontecendo na Arena CDMX. As lutas deste sábado começam às 17h com o card preliminar e às 20h com o principal.

Onde assistir a luta do UFC hoje?

O UFC deste sábado, 29 de março, acontecerá no México e todo o card da luta estará disponível no Fight Pass. Para se tornar assinante do Fight Pass o torcedor pode escolher duas opções: o valor mensal e o preço anual.

O evento principal é uma luta de peso mosca entre o ex-duas vezes campeão Brandon Moreno, do México, e o ex-desafiante ao título Steve Erceg, da Austrália. No co-evento principal, o mexicano Manuel Torres enfrenta o americano Drew Dober no peso leve.

Também no card, o mexicano Edgar Chairez enfrenta o americano CJ Vergara no peso mosca. O mexicano-americano Raul Rosas Jr. enfrenta Vince Morales dos EUA no peso galo. Também no peso galo, David Martinez do México luta com Saimon Oliveira do Brasil. Além disso, o mexicano Ronaldo Rodriguez enfrenta Kevin Borjas do Peru no peso mosca.

Card completo das lutas

Card principal (20h, horário de Brasília)

Peso-mosca (até 56,7kg): Brandon Moreno x Steve Erceg

Peso-leve (até 70,3kg): Manuel Torres x Drew Dober

Peso-médio (até 83,9kg): Kelvin Gastelum x Joe Pyfer

Peso-galo (até 61,2kg): Raul Rosas Jr x Vince Morales

Peso-galo (até 61,2kg): David Martinez x Saimon Oliveira

Peso-mosca (até 56,7kg): Ronaldo Rodriguez x Kevin Borjas

Card preliminar (17h, horário de Brasília)

Peso-mosca (até 56,7kg): Edgar Chairez x CJ Vergara

Peso-médio (até 83,9kg): Jose Medina x Ateba Gautier

Peso-pena (até 65,7kg): Christian Rodriguez x Melquizael Costa

Peso-palha (até 52,1kg): Loopy Godinez x Julia Polastri

Peso-leve (até 70,3kg): Rafa Garcia x Vinc Pichel

Peso-pena (até 65,7kg): Jamall Emmers x Gabriel Miranda

Peso-leve (até 70,3kg): MarQuel Mederos x Austin Hubbard

