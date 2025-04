Que horas é o UFC hoje? Onde assistir e card das lutas desse sábado (26/04)

Neste sábado, 26 de abril, tem UFC Kansas City, a partir das 19h (de Brasília). O evento principal no T-Mobile Center tem a esperada disputa do brasileiro Carlos Prates contra o irlandês Ian Machado Garry.

Onde assistir a luta do UFC hoje?

O UFC Kansas City acontecerá neste sábado, 26 de abril. Todo o card da luta do UFC hoje estará disponível no Fight Pass. O card preliminar começa às 19h e o principal às 22h (ambos no horário de Brasília).

A Band não fará a transmissão do evento, nem a TV Globo também não irá exibir UFC.

Para se tornar assinante do Fight Pass o torcedor pode escolher duas opções: o valor mensal e o preço anual.

Card completo das lutas

Além de Prates, as lutas de hoje contarão com os brasileiros Michel Pereira, André Sergipano, Jaqueline Amorim e Polyana Viana. Veja o card completo para assistir.

Card principal (a partir das 22h)

eso meio-médio (até 77,1 kg): Ian Machado Garry x Carlos Prates

Peso meio-pesado (até 93 kg): Anthony Smith x Zhang Mingyang

Peso-pena (até 65,7 kg): Giga Chikadze x David Onama

Peso-médio (até 83,9 kg): Michel Pereira x Abus Magomedov

Peso meio-médio (até 77,1 kg): Randy Brown x Nicolas Dalby

Peso-médio (até 83,9 kg): Ikram Aliskerov x André Muniz

Card preliminar (a partir das 19h)

Peso-mosca (até 56,7 kg): Matt Schnell x Jimmy Flick

Peso-leve (até 70,3 kg): Evan Elder x Ahmad Hassanzada

Peso-pena (até 65,7 kg): Chris Gutierrez x John Castaneda

Peso-galo (até 61,2 kg): Da’Mon Blackshear x Alatengheili

Peso-galo (até 61,2 kg): Malcolm Wellmaker x Cameron Saaiman

Peso-palha (até 52,1 kg): Jaqueline Amorim x Polyana Viana

Peso-pena (até 65,7 kg): Timmy Cuamba x Roberto Romero

Peso-galo (até 61,2 kg): Chelsea Chandler x Joselyne Edwards .​

Garry busca se recuperar após sofrer sua primeira derrota profissional em uma luta de última hora contra o temido Shavkat Rakhmonov, em dezembro passado, no UFC 310 — durante o qual Garry se tornou o primeiro lutador a pressionar Rakhmonov na decisão dos juízes. Antes disso, Garry, de 27 anos, iniciou sua carreira no UFC com uma sequência impecável de 8-0, incluindo vitórias importantes sobre Geoff Neal, Michael Page e Neil Magny.

Prates enfrenta seu teste mais difícil até agora, após conquistar quatro vitórias brutais por nocaute — e quatro bônus de Performance da Noite — para começar sua passagem pelo octógono em grande estilo. Membro-chave da promissora equipe brasileira Fighting Nerds , Prates pode estar a caminho de uma oportunidade de título se conseguir a vitória surpreendente sobre o favorito das apostas, Garry.

