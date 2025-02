Que horas é o UFC hoje? Onde assistir o UFC Vegas 102 (15/02)

Neste sábado, 15 de fevereiro, acontece o UFC Vegas com o card preliminar a partir das 18h e das 21h o principal, trazendo o duelo Cannonier e Rodrigues para uma luta de cinco rounds no Apex. Veja o horário e acompanhar a disputa ao vivo do UFC hoje.

Onde assistir a luta do UFC hoje?

Todo o card da luta do UFC hoje estará disponível no Fight Pass neste sábado, 15 de fevereiro, a partir das 18h o card preliminar e o principal às 21h (ambos no horário de Brasília). A Band não fará a transmissão do evento, nem a TV Globo irá exibir UFC.

Cannonier busca se recuperar de uma sequência de derrotas, tendo perdido lutas consecutivas contra os atuais principais concorrentes Caio Borralho e Nassourdine Imavov. Rodrigues, por outro lado, vem de três vitórias e busca dar início à sua própria corrida pelo título derrotando um dos pilares da divisão, Cannonier.

Para se tornar assinante do Fight Pass o torcedor pode escolher duas opções: o valor mensal e o preço anual.

Data: sábado, 15 de fevereiro

Início das preliminares: 18h

Início do card principal: 21h

Local: UFC Apex, Las Vegas

Card completo das lutas

Card principal – a partir de 21h (de Brasília)

Peso-médio (até 83,9 kg): Jared Cannonier (84,1 kg) x Gregory Rodrigues (84,3 kg)

Peso-pena (até 65,7 kg): Calvin Kattar (66,2 kg) x Youssef Zalal (66,2 kg)

Peso-médio (até 83,9 kg): Edmen Shahbazyan (84,1 kg) x Dylan Budka (84,3 kg)

Peso-leve (até 70,3 kg): Ismael Bonfim (70,7 kg) x Nazim Sadykhov (70,7 kg)

Peso-médio (até 83,9 kg): Rodolfo Vieira (84,1 kg) x Andre Petroski (84,3 kg)

Peso-pena (até 65,7 kg): Connor Matthews (66,2 kg) x Jose Delgado (66,2 kg)

Card preliminar – a partir de 18h (de Brasília)

Peso-palha (até 52,1 kg): Angela Hill (52,3 kg)x Ketlen Souza (52,3 kg)

Peso-mosca (até 56,7 kg): Rafael Estevam (57,1 kg) x Jesus Aguilar (56,9 kg)

Peso meio-médio (até 77,1 kg): Gabriel Bonfim (77,3 kg) x Khaos Williams (76,8 kg)

Peso-galo (até 61,2 kg): Vince Morales (61,6 kg) x Elijah Smith (61,4 kg)

Peso-pesado (até 120,2 kg): Valter Walker (111,1 kg) x Don’Tale Mayes (120,6 kg)

Peso-galo (até 61,2 kg): Julia Avila (61,4 kg) x Jacqueline Cavalcanti (61 kg)