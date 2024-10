Que horas é o UFC hoje? Onde assistir Pereira vs. Hernandez (19/10)

Neste sábado, 19 de outubro, tem UFC Vegas 99, no UFC Apex em Las Vegas, Nevada. Uma luta de pesos médios entre Anthony Hernandez e Michel Pereira serve como o evento principal para o evento UFC Fight Night. No slot de co-evento principal, Rob Font enfrenta Kyler Phillips em uma luta de pesos galo.

Onde assistir a luta do UFC hoje?

Todo o card da luta do UFC hoje estará disponível no Fight Pass neste sábado, 19 de outubro, a partir das 17h o card preliminar e o principal às 20h (ambos no horário de Brasília). A Band não fará a transmissão do evento, nem a TV Globo também não irá exibir UFC.

Para se tornar assinante do Fight Pass o torcedor pode escolher duas opções: o valor mensal e o preço anual.

Horário: A partir de 19h (horário de Brasília)

Onde: Apex, Las Vegas, Nevada, Estados Unidos

Onde assistir: UFC Fight Pass

Card completo das lutas

Card principal

Anthony Hernández x Michel Pereira

Rob Font x Kyler Phillips

Charles Johnson x Sumudaerji

Jake Hadley x Cameron Smotherman

Darren Elkins x Daniel Pineda

Card Preliminar

Matheus Nicolau x Asu Albamayev

Brad Katona x Jean Matsumoto

Joselyne Edwards x Tamires Vidal

Jessica Penna x Elise Reed

Melissa Martinez x Alice Ardelean

Austen Lane x Robelis Despaigne