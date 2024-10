Que horas é o UFC hoje? Onde assistir o UFC Vegas 98 (12/10)

Neste sábado, 12 de outubro, o veterano Brandon Royval enfrenta a estrela japonesa em ascensão Tatsuro Taira. O card de Las Vegas também contará com o retorno dos veteranos do octógono Grant Dawson, Chidi Njokuani e Pat Sabatini. Veja o horário e acompanhar a disputa ao vivo.

Onde assistir a luta do UFC hoje?

Todo o card da luta do UFC hoje estará disponível no Fight Pass neste sábado, 12 de outubro, a partir das 17h o card preliminar e o principal às 20h (ambos no horário de Brasília). A Band não fará a transmissão do evento, nem a TV Globo também não irá exibir UFC.

Para se tornar assinante do Fight Pass o torcedor pode escolher duas opções: o valor mensal e o preço anual.

Horário: A partir de 17h (horário de Brasília)

Onde: Apex, Las Vegas, Nevada, Estados Unidos

Onde assistir: UFC Fight Pass

Card completo das lutas

Card principal (20h, horário de Brasília)

Brandon Royval (+250) vs.

Brad Tavares (+164) vs. Jun Yong Park (-198)

Chidi Njokuani (-166) vs.

Grant Dawson (-375) x Rafa García (+295)

Daniel Rodriguez (-205) vs. Alex Morono (+170)

Card Preliminar (17h, horário de Brasília)

CJ Vergara (+275) vs.

Jonathan Pearce (-175) contra Pat Sabatini (+145)

Preço Niko (+260) vs.

Sean Sharaf (+240) x Junior Tafa (-298)

Cory McKenna (-102) vs. Julia Polastri (-118)

Dan Argueta (+140) x Cody Haddon (-166)

Clayton Carpenter (-230) vs. Lucas Rocha (+190)

