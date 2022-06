Quem é a esposa de Sergio Pérez da F1? Conheça Carola Martinez

O mexicano Sergio Pérez, piloto número dois da Red Bull, vem ganhando cada vez mais os holofotes por seu desempenho fenomenal dentro das pistas na Fórmula 1. Entretanto, o vencedor do Grande Prêmio de Mônaco não gosta de falar sobre o lado pessoal, como o casamento e a vida com os filhos. Saiba quem é a esposa de Sergio Pérez e mais sobre a vida privada do casal.

Quem é a esposa de Sergio Pérez

A esposa do piloto Sergio Pérez da F1 é Carola Martinez, socialite de 25 anos, natural de Guadalajara. Assim como o marido, Carola também prefere a vida pessoal no privado, sem disponibilizar grandes detalhes do que faz ou como vive com o mexicano.

Ela trabalha como social media e influencer, onde contabiliza 107 mil seguidores no Instagram, com 53 mil curtidas em suas fotos. Carola gosta de compartilhar cliques de viagens onde sempre aparece ao lado do marido, nos paddocks da Fórmula 1 e em festas com a família.

A morena também dá espaço para causas sociais em seu perfil, como a campanha de ajuda para a pequena Ana, cujo transplante poderia salvar sua vida. A modelo compartilhou dados e como ajudar a criança, mobilizando milhares de seguidores.

Seu aniversário é em 16 de dezembro e ela divide a data com a irmã mais velha Lupita, que é dois anos mais velha.

Casamento de Sergio Pérez e Carola

Juntos desde 2017, Carola e Sergio Pérez trocaram votos de casamento em 3 de junho de 2018, em Guadalajara, Jalisco, no México. O casal tem origens cristãs e, dias antes, tiveram a união abençoada pelo Papa Francisco.

Pérez propôs para a sua noiva em 13 de agosto de 2017. Além disso, uma grande curiosidade é que o casamento dos pombinhos aconteceu somente três meses e três dias depois que o da irmã de Carola.

As únicas fotos publicadas sobre o casamento foram através do Instagram oficial do casal, provando mais uma vez a preferência pela vida no privado.

Quantos filhos tem Sergio Pérez?

O piloto e a esposa Carola tem três filhos juntos, Sergio Perez Jr, Carlota e Emilio. Logo após assumirem publicamente o namoro em 2017, Carola revelou estar grávida do primeiro filho.

O primogênito leva o nome do pai como forma de homenagem, nascido em 21 de dezembro de 2017. O pequeno é visto sempre ao lado do pai e também da mãe nas corridas da Fórmula 1 ao redor do mundo.

A segunda filha do casal é Carlota Pérez Martínez, nascida em 15 de setembro de 2019.

O terceiro fruto da união do casal é Emilio, nascido em maio de 2022. No Grande Prêmio de Mônaco, oitava prova do calendário da temporada, o mexicano dedicou a vitória ao pequeno.

